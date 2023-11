Ανανεώνει με τη Ρεάλ και ο Μιλιτάο - Το πλάνο... 2028 και οι τρεις που ακολουθούν

Μετά τους Βινίσιους και Ροντρίγκο σειρά έχει ένας ακόμη Βραζιλιάνος που θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος για τον Έντερ Μιλιτάο όπου σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του, με τη «Βασίλισσα» μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Όπως και με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Βραζιλίας έτσι και στη δική του περίπτωση η ρήτρα αποδέσμευσης θα φτάσει τα 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Όλα δείχνουν ότι με τις κινήσεις αυτές ο Φλορεντίνο Πέρεθ ευελπιστεί να κρατήσει ένα κορμό, ο οποίος θα μπορεί να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια ακόμη, καθώς η εποχή των Μόντριτς, Κρόος και των υπολοίπων φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της.

Ο Ισπανός παράγοντας έχει βαλθεί να φτιάξει μια Ρεάλ… 2028, αφού στοχεύει σε ένα σέντερ φορ, που θα κάνει τη διαφορά το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μιλιτάο μετακόμισε στη πρωτεύουσα της Ισπανίας το καλοκαίρι το 2019 αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Πόρτο. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 143 συμμετοχές με 11 γκολ και 5 ασίστ. Έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων 1 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας αποτελώντας ένα βασικό «γρανάζι» στη καλολαδομένη μηχανή του Κάρλο Αντσελότι.

⚪🇧🇷 After Vinicius and Rodrygo, Eder Militão will also sign new deal at Real Madrid soon. It will be valid until June 2028, as agreed one year ago.

Release clause will be same as Brazilian teammates: €1B.

Valverde and Camavinga will also sign new contracts. pic.twitter.com/ray3AU7B0h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2023