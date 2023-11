Ο πατέρας του Κβαρατσκέλια παραδέχθηκε πως ο γιος του ονειρεύεται να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Νάπολι έβαλε δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Santiago Bernabeu» αλλά στο τέλος οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 4-2 για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της περσινής ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα και πολλά ευρωπαϊκά μεγαθήρια θέλουν να τον αποκτήσουν. Ο ιταλικός σύλλογος ψάχνει τρόπους για να τον «δέσει» με συμβόλαιο μέχρι το 2028 αλλά ο πατέρας του ίδιου του παίκτη εκμηστηρεύτηκε κάτι που έβαλε… λάδι στη φωτιά.

Συγκεκριμένα είπε πως: «Ο Κβίτσα πάντα ονειρευόταν και εξακολουθεί να ονειρεύεται να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Για τον Κβίτσα, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ξεχωριστό. Στην οικογένειά μου όλοι είναι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός από εμένα».

Για να το λέει ο πατέρας του κάτι παραπάνω θα ξέρει και με το μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα να πλησιάζει δεν αποκλείεται η «Βασίλισσα» να προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

Τη φετινή σεζόν ο 22χρονος Γεωργιανός μετράει 17 εμφανίσεις με 4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🇬🇪 Kvaratskhelia’s dad Badri: “Khvicha always dreamed and still dreams of playing for Real Madrid. I am sure about it”.

“For Khvicha, playing vs Real Madrid was special. In my family everyone is a Real Madrid supporter, except me”, told @Geo__team. pic.twitter.com/ZdJaPEuBH1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023