Serie A: Το ντέρμπι, το 84.8% της Ιντερ και η απογοητευτική Νάπολι (pics+vids)

«Το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος. Έχουμε χρέος να προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο προπονητής της Ίντερ, Σιμόνε Ιντζάγκι, το περασμένο καλοκαίρι, θέλοντας να δείξει ότι βάζει τη Serie A πάνω από όλα.

Οι Νερατζούρι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου και το δείχνουν με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στη Serie A, όπου μετά από 12 αναμετρήσεις βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 31 βαθμούς, με απολογισμό 10/1/1.

Δύο βαθμούς περισσότερους από τη Γιουβέντους, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 29 πόντους (9/2/1). Δύο ομάδες οι οποίες μάλιστα θα αναμετρηθούν το βράδυ της Κυριακής (26/11, 21:45) στο Τορίνο, για την 13η αγωνιστική της Serie A.

Ένα παιχνίδι στο οποίο η Ιντερ θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό, που θα τη φέρει στο +5 από τη Γιουβέντους και θα τη βοηθήσει να κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, οι Μπιανκονέρι θέλουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου έχουν στρογγυλοκαθίσει τις τελευταίες αγωνιστικές οι Νερατζούρι.

Αναμφίβολα πρόκειται για το σπουδαιότερο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής, με την Ιντερ του Ιντζάγκι και την Γιουβέντους του Αλέγκρι να έχουν τις δύο καλύτερες άμυνες στη φετινή Serie A, αλλά και δύο από τις καλύτερες στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η ομάδα του Μιλάνου σε 12 αναμετρήσεις μέχρι τώρα έχει σημειώσει 29 γκολ και έχει δεχθεί 6 τέρματα, ενώ η αντίστοιχη του Τορίνο έχει βάλει 19 γκολ και έχει δεχθεί 7.

6 & 7 – Teams with the fewest goals conceded in the Big-5 European leagues in 2023/24:

4 – Nice 🇫🇷

6 – Inter 🇮🇹

7 – Juventus 🇮🇹

9 – Real Madrid 🇪🇸

9 – Paris Saint-Germain 🇫🇷

9 – Bayern München 🇩🇪

Duel.#JuventusInter #JuveInter #SerieA pic.twitter.com/KoChxXmgQn

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 23, 2023