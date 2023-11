Στη λίστα της Νιουκάστλ το «κανόνι» της Στουτγκάρδης (pic)

Η Νιουκάστλ έχει στα «ραντάρ» της τον Σερού Γκιρασί της Στουγκάρδης!

Ο ποδοσφαιριστής-έκπληξη της φετινής σεζόν στη Bundesliga διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και είναι απόλυτα φυσιολογικό οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να θέλουν να τον αποκτήσουν. Μία από αυτές οι «magpies».

Σίγουρα ο Αφρικανός επιθετικός της γερμανικής ομάδας θα είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον ίδιο πάντως να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως σκοπεύει να παραμείνει στη Στουτγκάρδη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Σερού Γκιρασί σε μόλις 10 αγώνες στις εγχώριες διοργανώσεις της Γερμανίας έχει σκοράρει 16 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ και έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πορεία της ομάδας του, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση της Bundesliga.

Στο παρελθόν ο Γκανέζος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων με τις φανέλες των Οσέρ, Λιλ, Κολωνία και Αμιέν.

