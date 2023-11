Νία Βαρντάλος: Τα κλεμμένα Γλυπτά μας να επιστραφούν στον Παρθενώνα, όπου ανήκουν

Θέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με αφορμή την ελληνοβρετανική διπλωματική διαμάχη, μετά την ακύρωση εκ μέρους του Ρίσι Σούνακ της προγραμματισμένης του συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παίρνει η Νία Βαρντάλος.

Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, με ανάρτησή της στο Instagram, ζητά από το Βρετανικό Μουσείο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, «εκεί που ανήκουν».

«Αγαπητό Βρετανικό Μουσείο, θα εκτιμούσαμε τα κλεμμένα Γλυπτά μας (να επιστραφούν) στον Παρθενώνα, εκεί όπου ανήκουν. Σας ευχαριστούμε – Ελλάδα. Υ.Γ. Θα έρθω να τα πάρω, έχω μεγάλη τσάντα» γράφει στην ανάρτησή της η Νία Βαρντάλος.

View this post on Instagram

Πέραν της σοβαρότητας της υπόθεσης, ορισμένοι το πήραν αρκετά χαλαρά και δεν δίστασαν να τρολάρουν τον Ρίσι Σούνακ. Συγκεκριμένα, το σατυρικό site «Le chou» ανήρτησε στο X μία φωτογραφία του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος δείχνει φανερά απογοητευμένος και πίσω του ορισμένα σπασμένα αγάλματα του Βρετανικού Μουσείου.

Η λεζάντα γράφει το εξής: «Ο Ρίσι Σούνακ ακυρώνει τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό αφού καταλάθος έσπασε ένα από τα ελγίνεια μάρμαρα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο μουσείο».

Rishi Sunak CANCELS Meeting With Greece’s PM After Accidentally Smashing An Elgin Marble During Museum Visit pic.twitter.com/dlKiipDyym

— Le Chou News (@LeChouNews) November 27, 2023