Μητσοτάκης στο BBC: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης»

Συνέντευξη στο BBC και τη δημοσιογράφο Laura Kuenssberg παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στο Λονδίνο.

Επί βρετανικού εδάφους ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι ανήκουν στη χώρα μας και εκλάπησαν.

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Και διερωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την επανένωση των Γλυπτών. «Δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός. Θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου», δήλωσε.

Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ ότι ο Κιρ Στάρμερ των Εργατικών είναι θετικός για τα Γλυπτά, είπε: «Θα τον συναντήσω και αυτόν και τον πρωθυπουργό αύριο και θα σας πω εν συνεχεία».

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

