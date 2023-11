Τρολάρισμα στον Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη – «Το έκανε γιατί καταλάθος έσπασε τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει δημιουργήσει η χθεσινή αιφνιδιαστική απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι στη Ντάουνινγκ Στριτ, ώσπου ο βρετανός πρωθυπουργός φάνηκε να… μετανιώνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να εκφράσει την ενόχλησή του και απέδωσε την ξαφνική απόφαση του βρετανού ομόλογου του στις δηλώσεις του αναφορικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Και διερωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

