Τότεναμ: Το όνειρο εξελίχθηκε σε εφιάλτη (pics+vids)

Η Τότεναμ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή Premier League και έδειχνε ικανή να διεκδικήσει ακόμα και τον τίτλο, αλλά το όνειρο που ζούσαν οι οπαδοί της μέχρι τις 6 Νοεμβρίου έχει εξελιχθεί σε… εφιάλτη μέσα σε μόλις τρεις αγωνιστικές.

Μέχρι τις αρχές του μήνα και το εντός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι για την 10η στροφή της Premier League η Τότεναμ ήταν αήττητη, έχοντας μάλιστα μαζέψει 26 βαθμούς, παρά την φυγή του Χάρι Κέιν για την Μπάγερν: Του κορυφαίου της παίκτη τα τελευταία χρόνια.

Ηταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 8/2/0 και 22/9 γκολ και είχε δύο βαθμούς διαφορά από τις Μάντσεστερ Σίτι και Αρσεναλ που ακολουθούσαν με 24, αλλά και τρεις από την τέταρτη Λίβερπουλ και τέσσερις από την πέμπτη Αστον Βίλα. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και ήταν αήττητος εντός έδρας για 52 παιχνίδια (σ.σ συμπεριλαμβανομένων των αγώνων που είχε με την Σέλτικ). Όλα ήταν ιδανικά για την Τότεναμ και τους οπαδούς της βρετανικής ομάδας.

Είκοσι μέρες και τρεις αγωνιστικές αργότερα όλα έχουν αλλάξει. Η Τότεναμ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που ενθουσίαζε στις πρώτες 10 στροφές της Premier League. Οι Πετενοί όχι μόνο δεν βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά έχουν πέσει στην πέμπτη και… απειλούνται από τη φορμαρισμένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην 10η αγωνιστική, μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι στο οποίο έμεινε με 9 παίκτες (Ρομερό 33’, Ουντότζι 55’), η Τότεναμ ηττήθηκε εντός έδρας από την Τσέλσι με 4-1.

Μια αναμέτρηση στην οποία οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κουλουσέφσκι στο 6ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι γύρισαν τούμπα το ματς με γκολ των Κόουλ Πάλμερ (35’) και Νίκολας Τζάκσον (75’, 90+4’ και 90+7’) και πήραν το τρίποντο της νίκης. Ενα παιχνίδι στο οποίο συνέβησαν πολλά και όλα κατά της Τότεναμ και θα μπορούσαν να υπήρχαν πολλές δικαιολογίες για την πρώτη ήττα των Πετεινών στη φετινή Premier League.

Μετά ακολούθησε το εκτός έδρας παιχνίδι με την Γουλβς, με την Τότεναμ να προηγείται και πάλι με ένα γρήγορο γκολ (Μπρένταν Τζόνσον, 3’). Το ματς κυλούσε σε χαμηλό ρυθμό μέχρι τις καθυστερήσεις και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Ποστέκογλου θα επέστρεφε στις νίκες. Όμως, στο 90+1’ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με γκολ του Σαράμπια και έξι λεπτά αργότερα έκαναν την ολική ανατροπή με τον Λεμινά (90+7’). Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο προηγείται η Τότεναμ και στο τέλος χάνει.

Χθες, οι Λονδρέζοι υποδέχθηκαν την Αστον Βίλα στο «Tottenham Hotspur Stadium» για την 13η αγωνιστική της Premier League με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα τους ξεκόλλαγε από τους 26 βαθμούς. Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια η Τότεναμ προηγήθηκε (Λο Σέλσο 22’), αλλά και πάλι είδε την αντίπαλό της να φτάνει σε ανατροπή με τους Τόρες στο 45+7’ και Γουάτκινς στο 61’. Τρίτο σερί παιχνίδι που χάνει με ανατροπή η Τότεναμ.

Τρία συνεχόμενα παιχνίδια που τα χάνει με τον ίδιο τρόπο η ομάδα του Λονδίνου, η οποία παραμένει στους 26 πόντους και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, έχοντας διαφορά 4 βαθμών από την Αρσεναλ, τριών από την Μάντσεστερ Σίτι και δύο από τις Λίβερπουλ και Αστον Βίλα, που την ξεπέρασε μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Παράλληλα, όσο η Τότεναμ έχανε βαθμούς, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το 3Χ3 απέναντι σε Φούλαμ, Λούτον και Εβερτον και είναι πλέον μόλις στο -2 από τους Πετεινούς.

Η Τότεναμ έγινε η πρώτη ομάδα, μετά την Λέστερ (σ.σ Δεκέμβριο του 2014) που χάνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια με ανατροπή. Μάλιστα, το τρίτο της Λέστερ, όπως και το αντίστοιχο της λονδρέζικης ομάδας, ήταν επίσης απέναντι στην Αστον Βίλα.

5 – Tottenham are only the fifth side in Premier League history to lose three consecutive games despite going 1-0 ahead in all three, and first since Leicester City in December 2014, whose third game was also against Aston Villa. Slip. pic.twitter.com/lDDUQy3UFI

— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2023