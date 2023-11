Στον... αστερισμό του Χρήστου Τζόλη - Το «restart» και η... εκτόξευση (vids)

Ο Χρήστος Τζόλης το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Γερμανία και στη Φορτούνα Ντίσελντορφ μετά από ένα άδοξο πέρασμα από την Τβέντε με τη μορφή δανεισμού από τη Νόριτς. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στην Ολλανδία και αποφάσισε πως το καλύτερο περιβάλλον θα ήταν αυτό της Φορτούνα και η Bundesliga 2, όπου θα μπορούσε αν ήταν υγιής να κάνει τη διαφορά.

Ο 21χρονος πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ το καλοκαίρι, προκειμένου να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και λίγους μήνες μετά δικαιώνεται, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις με την ομάδα του Ντίσελντορφ και οδηγώντας την προς την άνοδο στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα επένδυσε στον δανεισμό του Τζόλη και πλέον ψάχνει τρόπους να τον διατηρήσει και μετά τον δανεισμό του που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2024.

Ο Τζόλης βγάζει… μάτια μέχρι στιγμής στη σεζόν, έχοντας 14 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο όπου μετράει ήδη 9 γκολ αλλά και 3 ασίστ. Στο παιχνίδι του Σαββάτου με τη Σάλκε, που η Φορτούνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-3 ο Τζόλης σκόραρε και μοίρασε και ασίστ. Συνολικά έχει αγωνιστεί 984 λεπτά και στις δύο διοργανώσεις και έχει 9 τέρματα, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκει δίχτυα κάθε 109 λεπτά!

14 games

9 goals

3 assists

Nice to see Christos Tzolis in form and scoring crackers, clearly a talented player there #ncfc pic.twitter.com/9GbmZubYZc

— Canary Cast (@CastCanary) November 25, 2023