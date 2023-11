«Ο Στέφανος είναι όμορφος και ρομαντικός»: Η Μπαντόσα κάνει δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Τσιτσιπά

Η αθλήτρια, Πάουλα Μπαντόσα, η οποία διατηρεί ερωτική σχέση με τον Έλληνα τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά, από τον Μάιο – η οποία μάλιστα αποφάσισε να μάθει ελληνικά για χάρη του συντρόφου της – , προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, στην οποία εκφράζει την αγάπη και τον θαυμασμό της προς τον Έλληνα τενίστα.

Η τενίστρια έγραψε «Ο Στέφανος είναι…» και μετά προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά για τον σύντροφο της πως είναι: «όμορφος», «έξυπνος», «ώριμος», «τρυφερός», «ταπεινός», «ρομαντικός», «γενναιόδωρος» και «χαρισματικός».

Επίσης, σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπαντόσα κοινοποίησε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, προβάλλοντας με μεγάλο ενθουσιασμό την πρόοδο της στην εκμάθηση και την ορθογραφία των βασικών ελληνικών λέξεων. Ανάμεσα σε αυτές, τόνισε συγκεκριμένα τη λέξη «αγάπη», επιδεικνύοντας την αφοσίωση της στο να εντρυφήσει βαθύτερα στη μητρική γλώσσα του Τσιτσιπά.

Σημειωτέον ότι το ζευγάρι έχει σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις του την προσεχή εβδομάδα των Χριστουγέννων, λαμβάνοντας μέρος από κοινού σε ένα τουρνουά επίδειξης που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

