Γάζα: Η Χαμάς αρνείται να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί τους υπόλοιπους ομήρους σε πρώτο χρόνο

Η Χαμάς αρνείται να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Ισραηλινούς ομήρους που δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας σύμφωνα με την Haaretz.

Η Χαμάς φέρεται να αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί τους ισραηλινούς ομήρους που δεν θα απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της εκεχειρίας και της ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης.

Η εδρεύουσα στο Λονδίνο Al-Araby Al-Jadeed, επικαλούμενη αιγυπτιακές πηγές, δήλωσε ότι η Χαμάς αρνείται να επιτρέψει σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθούν τους χώρους όπου κρατούνται οι υπόλοιποι όμηροι, λέγοντας αντ’ αυτού ότι θα ενημερώσει τη ΔΕΕΣ για την κατάστασή τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είχε διαπραγματευτεί την προσθήκη ρήτρας στη συμφωνία για τους ομήρους ώστε η ΔΕΕΣ να επισκεφθεί όλους τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα – ισχυρισμό που ο Ερυθρός Σταυρός διέψευσε, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι δεν είχε ενημερωθεί για τέτοια σχέδια.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η ΔΕΕΣ ζητά συνεχώς την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την ανθρώπινη μεταχείρισή τους. Δεν έχουμε σταματήσει να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί», ανέφερε η οργάνωση. «Μέχρι στιγμής, η ΔΕΕΣ δεν έχει λάβει γνώση για οποιαδήποτε συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα δύο μέρη σχετικά με τις επισκέψεις της ΔΕΕΣ στους ομήρους. Σε περίπτωση που συμφωνηθούν επισκέψεις, η ΔΕΕΣ είναι έτοιμη να τις επισκεφθεί. Η ΔΕΕΣ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών της σύγκρουσης».

Μάλιστα δημοσίευσε έγγραφο με τις αρμοδιότητές της και μαζί το βίντεο με τους κανόνες του πολέμου που ακολουθεί.

Ο Ερυθρός Σταυρός δέχεται διαρκή πόλεμο από πολίτες, κυβερνήσεις και παρατάξεις με την κατηγορία πως δεν κάνει αρκετά. Την ώρα που οι άνθρωποί του ρισκάρουν καθημερινά μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και συμμετέχοντας στην ανταλλαγή ομήρων όποτε τους ζητήθηκε και έλαβαν διαβεβιαώσεις για την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Families of the hostages held in Gaza are enduring unimaginable suffering, as they wait for news from their loved ones.

Please visit this link for some answers to common questions. This document will continue to be updated as needed 👇https://t.co/xLgx6WmpZL

