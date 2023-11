Γιατί είναι προβληματισμένοι οι παίκτες της Γερμανίας με τον Νάγκελσμαν (pic)

Προβληματισμός υπάρχει στους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας, λόγω του τρόπου που διαχειρίζεται την ομάδα ο προπονητής τους, Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Σύμφωνα με τη Bild, ο Γερμανός εκλέκτορας φαίνεται πως προετοιμάζει την ομάδα σαν… σύλλογο, κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα και απορίες ανάμεσα στους παίκτες στην Εθνική.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα το πάει και ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως η όλη προετοιμασία της ομάδας πριν τους αγώνες, αναφορικά με την τακτική, την ανάλυση μέσω βίντεο και άλλων, γίνεται όπως στους συλλόγους. Αυτό όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να αποδώσει στο σύντομο χρονικό διάστημα που περνούν μαζί οι διεθνείς.

«Οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας αισθάνονται ότι ο Τζούλιαν Νάγκελσμαν ενεργεί σαν προπονητής συλλόγου από τότε που ανέλαβε και θέλει να εφαρμόσει τις δικές του ιδέες για το ποδόσφαιρο, αν και δεν έχει χρόνο για αυτό με την εθνική ομάδα.

Μερικοί από τους παίκτες είναι της άποψης ότι ο Νάγκελσμαν πρέπει να μειώσει τις ιδέες του, το προπονητικό περιεχόμενο, την ανάλυση βίντεο και να γίνει πιο πραγματιστής. Παρόλα αυτά, το κλίμα στην ομάδα παραμένει θετικό απέναντι του.

Οι τακτικές του γνώσεις είναι πέρα ​​από κάθε αμφιβολία πολλές, απλώς «θέλει πάρα πολλά», λείπει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση και αρκετοί παίκτες παίζουν σε άλλη θέση».

The German national team players feel that Julian Nagelsmann is acting as a club coach since he took over and wants to implement his own ideas of football, although he doesn’t have time for that with the national team. Some of the players are of the opinion that Nagelsmann has to… pic.twitter.com/EqFUk1tN0z

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2023