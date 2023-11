Mπαρτσελόνα: Αυτός είναι αντικαταστάτης του Γκάβι

Ο Γκάβι στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον αγώνα της Ισπανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του EURO με τον 19χρονο μέσο να τραυματίζεται σοβαρά στο γόνατο και να μένει εκτός δράσης για περίπου 8 μήνες.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Μπαρτσελόνα εξέτασε όλα τα ενδεχόμενα έτσι ώστε να προχωρήσει στην αναπλήρωση του Γκάβι καθώς τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ακριβές μεταγραφές. Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάρτσα, Ντέκο, οι Καταλανοί κοιτάζουν αρκετές περιπτώσεις παικτών όπως ο Τιάγκο Αλκάνταρα της Λίβερπουλ για να ενισχύσουν τη μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν η αναπλήρωση του κενού που αφήνει ο τραυματισμός του Γκάβι θα γίνει με μια λύση…. εκ των έσω. Η Μπαρτσελόνα είχε αγοράσει από το προηγούμενο καλοκαίρι τον Βίτορ Ρόκε από την Ατλέτικο Παραναένσε με 30 εκατομμύρια ευρώ, όμως τον άφησε στην ομάδα της Βραζιλίας καθώς αυτή η μεταγραφή προστέθηκε στον οικονομικό προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με σημερινό δημοσίευμα της Mundo Derortivo, η La Liga άναψε το πράσινο φως προκειμένου η Μπαρτσελόνα να προχωρήσει σε μία μεταγραφή για να καλύψει τη πολύμηνη απουσία του Γκάβι, βάσει ενός παραθύρου που προβλέπει ο κανονισμός της ισπανικής λίγκας για τους σοβαρούς τραυματισμούς παικτών.

Έτσι, οι μπλαουγκράνα έχουν πάρει την απόφαση να εντάξουν στο δυναμικό τους νωρίτερα τον Βίτορ Ρόκε, με τον 18χρονο επιθετικό να γίνεται παίκτης των Μπλαουγκράνα των Ιανουάριο και όχι τον Ιούλιο, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία. Ο Ροκέ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας και τη φετινή σεζόν με την φανέλα της Ατλέτικο Παραναένσε έχει καταγράψει 42 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και 5 ασίστ.

🚨🎖| Vitor Roque will play his last match for Paranaense on December 6th, after which he will go on a vacation. Around 20th of December, Tigrinho will fly to BCN and join training. He is expected to debut in the first game of 2024, against Las Palmas. [@RogerTorello] #fcblive pic.twitter.com/rrBRQlAxIR

— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 24, 2023