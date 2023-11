Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά φιλοϊρανών παραστρατιωτικών με «μερικούς νεκρούς»

Οχημα που ανήκε σε ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, μέρος των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής χθες Τρίτη στο Ιράκ, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο πηγές του στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, προτού οι ΗΠΑ ανακοινώσουν πως επρόκειτο για δική τους ενέργεια με «μερικούς» νεκρούς (τη φωτογραφία, επάνω, από το X, δημοσίευσε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», σημειώνοντας ότι προέρχεται από την επίθεσή της κατά της αμερικανικής βάσης Αιν αλ Ασαντ).

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο πτέραρχος Πατ Ράιντερ, ανέφερε πως το πλήγμα έγινε σε ανταπόδοση για επίθεση την προηγουμένη, με «βαλλιστικό πύραυλο μικρής εμβέλειας», εναντίον της βάσης Αιν αλ Ασαντ, στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

The group launched two ‘Aqsa-1’ or ‘Sarim’ missiles; which are based on #Iran 🇮🇷-made ‘BM-45’ and Fath-360 (‘BM-120’) ballistic missiles. pic.twitter.com/hzCA7SGtv2

#Iraq / #USA / #Palestine / #Israel 🇮🇶🇺🇸🇵🇸🇮🇱: «Islamic Resistance in Iraq» carried an attack on ‘Ain Al-Asad’ U.S Military Base in #Anbar .

Η επίθεση αυτή τραυμάτισε οκτώ ανθρώπους και προκάλεσε ελαφρές ζημιές στη βάση, κατά τον εκπρόσωπο. Ο ίδιος διευκρίνισε πως το αμερικανικό πλήγμα αντιποίνων είχε στόχο «όχημα παραστρατιωτικής οργάνωσης υποστηριζόμενης από το Ιράν» και ότι «μερικά» μέλη της σκοτώθηκαν. Επισήμως, οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν εκφραστεί για το επεισόδιο αυτό.

Το πλήγμα εξαπολύθηκε λίγο πριν το ξημέρωμα εναντίον των Χασντ ας Σάαμπι, πρώην παραστρατιωτικών που πλέον τυπικά είναι ενταγμένοι στον ιρακινό τακτικό στρατό.

#BREAKING: @CENTCOM confirms new U.S. airstrikes tonight in #Iraq against two facilities. Looks like retaliation still taking place for November 21 attack given the escalation in use of close-range ballistic missiles. #IRGCterrorists pic.twitter.com/yt9oW6HtFP

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 22, 2023