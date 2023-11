«Σταματήστε διαφορετικά...» - Προειδοποίηση ΗΠΑ προς Ιράν για νέα χτυπήματα

Οκτώ φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα εναντίον δύο περιοχών στην ανατολική Συρία, ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Οκτώ φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένας Σύρος και Ιρακινοί» από τα πλήγματα της Κυριακής, επεσήμανε το Παρατηρητήριο.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα (σ.σ. χθες, Κυριακή) πλήγματα ακριβείας σε εγκαταστάσεις στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούσαν οι Φρουροί της Επανάστασης», επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, καθώς και «οργανώσεις συνδεόμενες με το Ιράν, σε ανταπόδοση των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον του αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία», ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν σε ανακοίνωσή του.

«Τα πλήγματα έγιναν αντίστοιχα εναντίον εγκατάστασης εκπαίδευσης και ασφαλούς καταφυγίου κοντά στις πόλεις Αλ Μπουκάμαλ και Μαγιαντίν», διευκρίνισε.

Εξάλλου ο Όστιν, μιλώντας από τη Σεούλ, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων εναντίον φιλοϊρανικών ομάδων, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία.

