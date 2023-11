Γκολφ: Απίστευτο σκηνικό σε τουρνουά – Παίκτης έχασε τρία μπαστούνια σε δέντρο

Το να χάσεις ένα μπαστούνι του γκολφ σε δέντρο σίγουρα δεν είναι κάτι συνηθισμένο, το να χάσεις και δεύτερο είναι αξιοπερίεργο, αλλά να χάσεις και τρίτο φτάνει στα όρια του σουρεαλισμού.

Αυτό έπαθε ο Ολλανδός παίκτης του γκολφ, Τζουστ Λούιτεν, ο οποίος κυριευμένος από απογοήτευση, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και πέταξε το ντράιβερ του (το μακρύτερο και με το λιγότερο λοφτ μπαστούνι, που χρησιμοποιείται από την αφετηρία για μακρινές βολές) σε ένα δέντρο στην ένατη τρύπα κατά τη διάρκεια του τελικού γύρου του DP World Tour Championship.

Για κακή του τύχη το μπαστούνι κόλλησε στο δέντρο και σε σημείο που δεν μπορούσε να το φτάσει ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Έτσι ο Λούτεν προσπάθησε να ανακτήσει το ντράιβερ πετώντας άλλα δύο μπαστούνια στο δέντρο στην προσπάθειά του να ρίξει.

«Τα έχασα και πέταξα το ντράιβερ μου και κόλλησε σε ένα δέντρο»

Συγκεκριμένα το ντράιβερ, είχε σφηνωθεί στα κλαδιά πάνω από το κεφάλι του, οπότε ο Λούιτεν έστειλε ένα δεύτερο – και στη συνέχεια ένα τρίτο – μπαστούνι στην προσπάθειά του να το κατεβάσει.

Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο βοηθός του με ένα πεσμένο κλαδί, καθώς ένας εθελοντής σκαρφάλωσε στο δέντρο σε μια προσπάθεια να τα τινάξει και να πέσουν τα μπαστούνια προς τα κάνω.

Στη συνέχεια, ο έξι φορές νικητής του DP World Tour έκανε μια σειρά από άλλες προσπάθειες, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν μάταιες, πηδώντας, σπρώχνοντας το δέντρο με τον πίνακα αποτελεσμάτων και πετώντας κλαδιά.

Στο τέλος και αφού οι προσπάθειές του αποδείχθηκαν άκαρπες παραδέχθηκε την ήττα του, κλωτσώντας την τσάντα του γκολφ σε μια τελευταία πράξη απογοήτευσης και εκνευρισμού και στη συνέχεια κατευθύνθηκε να παίξει την επόμενη βολή του.

«Πηγαίνοντας το πρόβλημα με τα δέντρα στο επόμενο επίπεδο», έγραψε το DP World Tour στον λογαριασμό του στο X.

Taking tree trouble to the next level 🌳@joostluiten threw his driver into a tree and then loses two more clubs trying to retrieve it! #DPWTC | #RolexSeries pic.twitter.com/uOqUmPyxZm — DP World Tour (@DPWorldTour) November 19, 2023

«Αυτό συνοψίζει όμορφα την εβδομάδα μου»

Ο Λούιτεν τελικά συνέχισε τον γύρο στην τρύπα με 11 μπαστούνια, όταν τελικά ένας εθελοντής κατάφερε να τα κατεβάσει, ενώ στην ανάκτησή τους συνέβαλε η οκτώ μηνών έγκυος σύζυγός του, Μέλανι-Τζέιν η οποία του παρέδωσε τα μπαστούνια στην επόμενη τρύπα.

Τελικά, ο 37χρονος παίκτης ολοκλήρωση τον αγώνα ως 48ος στο σύνολο των 50 παικτών. «Ήμουν απογοητευμένος, ήταν μια από εκείνες τις εβδομάδες [που] τίποτα δεν πήγαινε όπως ήθελα», δήλωσε ο Λούιτεν στους δημοσιογράφους.

One of the craziest things you’ll see on a golf course. @joostluiten lost THREE golf clubs up a tree.#DPWTC | #RolexSeries pic.twitter.com/cft56zPH0z — DP World Tour (@DPWorldTour) November 20, 2023

«Τα έχασα και πέταξα το ντράιβερ μου και κόλλησε σε ένα δέντρο. Αυτό συνοψίζει όμορφα την εβδομάδα μου … ένας από τους εθελοντές τα έβγαλε, αλλιώς θα ήταν αστείο να τελειώσω με 11 μπαστούνια».

Τελικά, το τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι κέρδισε ο Νικολάι Χόιγκαερντ.