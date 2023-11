Μακελειό στις ΗΠΑ: Νεκρές τρεις γυναίκες και μία 13χρονη από πυρά ενόπλου – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Μια σειρά από πυροβολισμούς στην πόλη Μέμφις του Τενεσί, στις ΗΠΑ, άφησε νεκρές τρεις γυναίκες και ένα 13χρονο κορίτσι, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία ακόμα έφηβη κοπέλα.

Το μακελειό συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/11), όταν ένας 52χρονος, ονόματι Μάβις Κρίστιαν, άνοιξε πυρ εναντίον τους και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, οι αστυνομικοί του τμήματος του Μέμφις ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για πυροβολισμούς στις 21:22 του Σαββάτου και βρήκαν μια γυναίκα με τραύμα από πυροβόλο όπλο, η οποία ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου.

Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν άλλοι δύο συνδεδεμένοι θανάσιμοι πυροβολισμοί σε άλλο σημείο, το Field Lark Drive, με μια γυναίκα και ένα 13χρονο κορίτσι να έχουν σκοτωθεί και ένα 15χρονο κορίτσι να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σε μία ξεχωριστή περιοχή βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς και μία τρίτη γυναίκα. Η αστυνομία θεώρησε υπεύθυνο για τους θανάτους τον 52χρονο Μάβις Κρίστιαν.

«Aπό την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πρόσφατες σκηνές πυροβολισμών συνδέονται και αφορούν τον ίδιο ύποπτο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 52χρονου.

Ο δράστης εντοπίστηκε τελικά νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το θανάσιμο τραύμα από πυροβόλο όπλο που έφερε, φαίνεται ότι προκλήθηκε από τον ίδιο, δήλωσε η αστυνομία του Μέμφις και χαρακτήρισε το μακελειό αυτό σαν αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας.

Νωρίτερα είχε δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του Κρίστιαν, λέγοντας ότι μπορεί να οδηγούσε ένα λευκό Chevrolet Malibu του 2017.

«Αν τον δείτε ή δείτε το όχημά του, παρακαλούμε καλέστε αμέσως το 911. Μην πλησιάζετε ή εμπλέκεστε με αυτό το άτομο, είναι οπλισμένος και εξαιρετικά επικίνδυνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

