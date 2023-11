Ο Βενγκέρ τα είχε πει πριν από 12 χρόνια

Το επόμενο Σάββατο είναι αναμφίβολα ξεχωριστό για το αγγλικό ποδόσφαιρο καθώς η «μάχη» ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Η απόσταση που χωρίζει (τουλάχιστον προς ώρας) τις δύο ομάδες είναι η μικρότερη δυνατή, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να είναι στην πρώτη θέση με 28 βαθμούς και τους «κόκκινους» ν’ ακολουθούν με 27.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η μεγάλη αναμέτρηση καθηλώνει τον πλανήτη, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση σε δεκάδες χώρες του κόσμου.

Έξω φρενών ο Κλοπ

Το θέμα πάντως που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, αρκετές μέρες πριν από την σέντρα του μεγάλου αγώνα, είναι η ώρα διεξαγωγής της συγκεκριμένης αναμέτρησης στο Έϊτιχαντ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Πρέμιερ Λιγκ, το παιχνίδι των δύο ομάδων θα ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι (πολλοί θα έλεγαν… πρωί) κι αυτή η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ποιος είδε τον προπονητή της Λίβερπουλ και δεν τον φοβήθηκε όταν έγινε γνωστό ότι το ματς με την Σίτι θα ξεκινήσει λίγη ώρα μετά το… πρωϊνό των δύο ομάδων.

Και η αλήθεια είναι ότι είπε πολλά ο τεχνικός της Λίβερπουλ, μιλώντας με «σκληρή» γλώσσα για την συγκεκριμένη απόφαση.

Exactly one week to go before the Premier League returns… ⏳ pic.twitter.com/Sw54PdjGZ0

— Premier League (@premierleague) November 18, 2023