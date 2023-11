Αυτό που θέλουν οι γυναίκες – Ισότητα και ευκαιρίες για καριέρα

Πολλές είναι οι εταιρείες που εφαρμόζουν πρακτικές, οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών που εργάζονται σε ρόλους πρώτης γραμμής. Απεναντίας υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των αναγκών των γυναικών σε ρόλους πρώτης γραμμής και των πολιτικών και των συστημάτων που παρέχουν οι εργοδότες τους.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από νέα μελέτη της Accenture και της Catalyst, μιας παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που προωθεί την ισότητα των φύλων και την ένταξη στο χώρο εργασίας. Η έκθεση ανέλυσε συνεντεύξεις με γυναίκες σε ρόλους πρώτης γραμμής και άμεσα διευθυντικά στελέχη στο λιανικό εμπόριο, τη φιλοξενία (συμπεριλαμβανομένης της εστίασης) και τη μεταποίηση.

Η έκθεση «Γυναίκες στην πρώτη γραμμή: Enabling Them to Thrive, Stay and Perform» διαπίστωσε ότι οι γυναίκες σε ρόλους πρώτης γραμμής και οι διευθυντές τους αισθάνονται ότι οι σωματικές τους ανάγκες, η ασφάλεια και η ευημερία τους συχνά δεν αναγνωρίζονται ή αγνοούνται.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν:

– Οι άκαμπτες πολιτικές και πρακτικές προγραμματισμού συχνά παραβλέπουν ή αγνοούν τις ανάγκες των γυναικών, οι οποίες είναι δυσανάλογα υπεύθυνες για τη φροντίδα.

– Οι δυνατότητες εξέλιξης δεν είναι πάντα σαφείς ή προσβάσιμες.

– Τα στελέχη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο ομάδας με γνώμονα την ενσυναίσθηση.

Τι χρειάζεται να γίνει

Η έρευνα εντόπισε τέσσερα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να δημιουργήσουν χώρους εργασίας με σεβασμό και ανταμοιβή που να δεσμεύουν, να υποστηρίζουν και να διατηρούν τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή

Αρχικά να επενδύσουν στη σωματική ευεξία των εργαζομένων, ώστε η σωματική ασφάλεια, οι σωματικές ανάγκες, η ευεξία και η αυτονομία των γυναικών να είναι στο επίκεντρο. Οι οργανισμοί πρέπει να σχεδιάζουν ή να ανανεώνουν τις εγκαταστάσεις και τις πολιτικές τους για να εξυπηρετούν τις γυναίκες.

Σαφώς απαιτείται να υιοθετούν πρακτικές προγραμματισμού που εστιάζουν στον εργαζόμενο. Οι εταιρείες πρέπει να αφαιρέσουν τις πηγές αστάθειας, απρόβλεπτου και άκαμπτου προγραμματισμού από τα συστήματα προγραμματισμού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τη ζωή των γυναικών – αυτή τη φορά όμως εκτός εργασίας.

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης των γυναικών εργαζομένων. Και φυσικά, να δώσουν τη δυνατότητα στους επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη να διοικούν με ενσυναίσθηση. Οι ηγέτες των εταιρειών πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους διευθυντές των εργαζομένων πρώτης γραμμής να δημιουργήσουν θετικά περιβάλλοντα, ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και συνδέονται.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο, τη φιλοξενία και τη μεταποίηση να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σε ρόλους πρώτης γραμμής βιώνουν την εργασία τους», επισήμανε η Jill Standish, Senior Managing Director και Global Retail Lead της Accenture.

«Τα καλά νέα είναι ότι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην προώθηση πιο ευέλικτων και ουσιαστικών χώρων εργασίας – από την παροχή στους εργαζόμενους ασκήσεων ευεξίας και οδηγιών υγιεινής διατροφής που προάγουν την ευημερία μέχρι τη δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού των βαρδιών για πιο επιθυμητά πρότυπα εργασίας – βοηθώντας αυτές τις γυναίκες να χτίσουν την δική τους καριέρα. Χωρίς αποκλεισμούς».

Πηγή: OT