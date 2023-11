Μολδαβία: Ο σκύλος της προέδρου Σάντου δάγκωσε τον πρόεδρο της Αυστρίας (δείτε βίντεο)

Eνα απρόοπτο σημάδεψε την επίσκεψη του προέδρου της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν στη Μολδαβία, αφού τον δάγκωσε ο σκύλος της μολδαβής ομολόγου του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μολδαβικών μέσων ενημέρωσης, οι δύο ηγέτες απολάμβαναν έναν περίπατο στον κήπο της προεδρικής κατοικίας στο Κισινάου όταν ο αυστριακός πρόεδρος επιχείρησε να χαϊδέψει τον σκύλο που τους ακολουθούσε.

Ο Κόντρουτς – όπως είναι το όνομα του σκύλου της προέδρου της Μολδαβίας – αντέδρασε και δάγκωσε το χέρι του υψηλού προσκεκλημένου.

Η μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου ζήτησε συγγνώμη από τον αυστριακό ομόλογό της για το ατυχές περιστατικό, εκτιμώντας πως ο σκύλος είχε τρομάξει από την παρουσία ξένων προσώπων.

Σε συνάντηση που είχε αργότερα με τον πρόεδρο της βουλής, ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν εμφανίστηκε με επίδεσμο στο τραυματισμένο χέρι του (φωτογραφία, επάνω, από moldpres.md).

Η Μάγια Σάντου υποδέχθηκε στο Κισινάου τους προέδρους της Αυστρίας και της Σλοβενίας για συνομιλίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Eνωση.

Maia Sandu’s dog bit the Austrian president when he tried to pet it

The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen’s finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW

— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2023