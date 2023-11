Γκουίνεθ Πάλτροου: Κάνουν μιούζικαλ τη δίκη της για το ατύχημα στην πίστα του σκι

Πέρυσι, η νομική μάχη της Γκουίνεθ Πάλτροου με έναν σκιέρ είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Φέτος, η δικαστική περιπέτεια της ηθοποιού θα γίνει μιούζικαλ.

Το μιούζικαλ «Gwyneth Goes Skiing» πρόκειται να κάνει ντεμπούτο στο Λονδίνο αυτόν τον Δεκέμβριο από την Awkward Productions. Βασίζεται στη δίκη μεταξύ της ηθοποιού και του επιχειρηματία, Τέρι Σάντερσον. Ο Σάντερσον κατέθεσε μήνυση εναντίον της σταρ μετά τη σύγκρουσή τους, ισχυριζόμενος ότι υπέστη διάσειση και εγκεφαλική κάκωση και έσπασε τέσσερα πλευρά.

Αρχικά, ο Σάντερσον ζήτησε αποζημίωση 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Πάλτροου, η οποία είπε ότι ο Σάντερσον έπεσε πάνω της, άσκησε ανταγωγή για 1 δολάριο και αμοιβή δικηγόρου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ της Πάλτροου.

Ο Λάινους Καρπ θα πρωταγωνιστήσει ως Γκουίνεθ Πάλτροου, ενώ ο Τζόζεφ Μάρτιν θα υποδυθεί τον Τέρι Σάντερσον, τον συνταξιούχο γιατρό που συγκρούστηκε μαζί της στην πίστα σκι της Γιούτα το 2016. Η θεατρική παράσταση περιλαμβάνει επίσης πρωτότυπα τραγούδια από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Leland.

Ο Τέρι Σάντερσον προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της ηθοποιού νωρίτερα φέτος, για το ατύχημα που είχαν στο χιονοδρομικό κέντρο Deer Valley στη Γιούτα το 2016. Ο 76χρονος μήνυσε την Γκουίνεθ Πάλτροου ζητώντας 3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία αργότερα μείωσε σε 300.000. Υποστήριξε ότι του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη και τέσσερα σπασμένα πλευρά, έπειτα από σύγκρουση τους ενώ εκείνη έκανε σκι.

Οι δικηγόροι της Πάλτροου απάντησαν στην αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Σάντερσον ήταν αυτός που την χτύπησε εξαρχής. Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο και καθημερινά μονοπωλούσε το ενδιαφέρον τω ΜΜΕ παγκοσμίως, καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε τη δίκη καθώς προέκυπταν όλο και πιο παράξενες λεπτομέρειες.

Στο εδώλιο του μάρτυρα, ο Σάντερσον ισχυρίστηκε πως η σύγκρουση τους είχε ως αποτέλεσμα έναν εγκεφαλικό τραυματισμό, που τον έκανε να μην μπορεί πλέον να απολαμβάνει τις γευσιγνωσίες κρασιού, ενώ αστειεύτηκε πως πιθανότατα δεν θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιήσει ξανά μια ιστοσελίδα γνωριμιών λόγω της δυσφήμισης που θα μπορούσε να του επιφέρει η δικαστική διαμάχη.

Μία από τις κόρες του κατέθεσε επίσης ότι ο πατέρας της είχε αποκτήσει «εμμονή» με τη δίκη. Η δίκη προβλήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ενώ τελικά τον Απρίλιο, οι ένορκοι έκριναν ότι ο Σάντερσον ήταν υπαίτιος για το ατύχημα και τον διέταξαν να καταβάλει στην Γκουίνεθ Πάλτροου συμβολική αποζημίωση 1 δο., καθώς και τα δικαστικά της έξοδα, που εκτιμήθηκαν σε επταψήφιο νούμερο. Αργότερα ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεν άξιζε» να μηνύσει την Πάλτροου.

Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA

— The New York Times (@nytimes) March 31, 2023