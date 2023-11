Η φωνή της Édith Piaf αναδημιουργήθηκε με ΑΙ για να αφηγηθεί τη βιογραφία της

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η φωνή της Édith Piaf θα αναδημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να αφηγηθεί τη βιογραφική της ταινία.

Όπως αναφέρει το Variety, η Warner Music Group (WMG) συνεργάζεται με την κληρονομιά της Piaf για την παραγωγή της ταινίας μεγάλου μήκους, με τίτλο Edith. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί να αναπαράγει τη φωνή της Piaf τροφοδοτώντας την με εκατοντάδες αποσπάσματα φωνής, με την WMG να υπόσχεται ότι η αναδημιουργία που θα προκύψει θα «ενισχύσει περαιτέρω την αυθεντικότητα και τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας της».

Tο La Vie en Rose

«Να μεταφέρουμε τη διαχρονική ιστορία στο κοινό όλων των ηλικιών»

Το animation θα χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει «μια σύγχρονη εκδοχή» της ιστορίας της τραγουδίστριας του La Vie en Rose, «ενώ η ενσωμάτωση αρχειακού υλικού, σκηνικών και τηλεοπτικών παραστάσεων, προσωπικού υλικού και τηλεοπτικών συνεντεύξεων θα προσφέρει στο κοινό μια αυθεντική ματιά στις σημαντικές στιγμές της ζωής της Piaf». Θα χρησιμοποιηθούν επίσης οι αυθεντικές ερμηνείες της Γαλλίδας τραγουδίστριας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί εάν η τεχνολογία AI θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέας μουσικής.

Η ταινία βρίσκεται σε στάδιο proof-of-concept, με την WMG να συνεργάζεται με την εταιρεία παραγωγής Seriously Happy για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Julie Veille, διευθύντρια γαλλικών ντοκιμαντέρ για την Diana Ross, τον Sting και τον Stevie Wonder, το σχεδίασε. «Κατά τη δημιουργία της ταινίας, αναρωτιόμασταν διαρκώς: «Αν η Édith ήταν ακόμα μαζί μας, ποια μηνύματα θα ήθελε να μεταφέρει στις νεότερες γενιές;»», ανέφερε η ίδια σε δήλωσή της. «Η ιστορία της είναι μια ιστορία απίστευτης ανθεκτικότητας, του να ξεπερνάει τους αγώνες και να αψηφά τα κοινωνικά πρότυπα για να πετύχει το μεγαλείο – και είναι τόσο επίκαιρη τώρα όσο και τότε. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο animation και την τεχνολογία για να μεταφέρουμε τη διαχρονική ιστορία στο κοινό όλων των ηλικιών».

Η φωνή του Andy Warhol

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας νεκρός καλλιτέχνης επιστρέφει απροσδόκητα

Οι διαχειριστές της περιουσίας της Piaf, Catherine Glavas και Christie Laume, δήλωσαν: «Ήταν μια ξεχωριστή και συγκινητική εμπειρία να μπορούμε να ακούσουμε ξανά τη φωνή της Édith – η τεχνολογία μας έκανε να νιώθουμε σαν να ήμασταν ξανά στο δωμάτιο μαζί της. Τα κινούμενα σχέδια είναι πανέμορφα και μέσω αυτής της ταινίας θα μπορέσουμε να δείξουμε την πραγματική πλευρά της Édith – τη χαρούμενη προσωπικότητά της, το χιούμορ της και το ακλόνητο πνεύμα της».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας νεκρός καλλιτέχνης επιστρέφει απροσδόκητα ως αφηγητής: Το 2022, η φωνή του Andy Warhol αναδημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης για το ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο The Andy Warhol Diaries. Οι καταχωρήσεις του ημερολογίου του διαβάστηκαν από τον ηθοποιό Bill Irwin και στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν στη φωνή του Warhol χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα λογισμικού AI Resemble, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια φαντασίωση του 21ου αιώνα της ρομποτικής εκδοχής του εαυτού του που έφτιαξε ο Warhol το 1982.

Η πρακτική αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη όταν χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ Roadrunner του 2021, «A Film About Anthony Bourdain», για τον αείμνηστο σεφ και ντοκιμαντερίστα Άντονι Μπουρντέν

H ΑΙ φωνή του Bourdain

«Η ζωή μου είναι κάπως σκατά»

Ο ηθοποιός Έντουαρντ Χέρμαν έγινε διάσημος αφηγητής ακουστικών βιβλίων παράλληλα με ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως το Annie και το Gilmore Girls, και μετά το θάνατό του το 2014, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να αναδημιουργήσει τη φωνή του και να του επιτρέψει να αφηγείται πρόσφατα δημοσιευμένα ακουστικά βιβλία. Ο γιος του χαιρέτισε την τεχνολογία της εταιρείας DeepZen με έδρα το Λονδίνο ως «έναν καταπληκτικό τρόπο για να συνεχίσουμε την κληρονομιά του».

Η πρακτική αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη όταν χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ Roadrunner του 2021, «A Film About Anthony Bourdain», για τον αείμνηστο σεφ και ντοκιμαντερίστα Άντονι Μπουρντέν, ο οποίος πέθανε το 2018. Ο σκηνοθέτης Morgan Neville χρησιμοποίησε λογισμικό τροφοδοτημένο από τη φωνή του Bourdain για να αναπαραστήσει ένα email που είχε στείλει ο Bourdain σε έναν φίλο του, με έναν ersatz Bourdain να λέει: «Η ζωή μου είναι κάπως σκατά αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι επιτυχημένος και εγώ είμαι επιτυχημένος και αναρωτιέμαι: Είσαι ευτυχισμένος;».

Τον Απρίλιο, ο Drake δήλωσε ότι «αυτό είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», αφού μια AI εκδοχή του χρησιμοποιήθηκε σε μια ψεύτικη εκτέλεση μουσικής του συναδέλφου του ράπερ, Ice Spice

To Now and Then

Ακούμε φωνές!

Ο Morgan Neville είπε ότι το κοινό δεν θα αντιλαμβανόταν απαραίτητα το ταχυδακτυλουργικό κόλπο, λέγοντας: «Αν παρακολουθήσετε την ταινία μάλλον δεν θα ξέρετε ποιες είναι οι άλλες ατάκες που ειπώθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, και δεν πρόκειται να το μάθετε». Μεταξύ των επικριτών ήταν και η πρώην σύζυγος του Bourdain, Ottavia, η οποία έγραψε: «Σίγουρα ΔΕΝ ήμουν αυτή που είπε ότι ο Tony θα ήταν εντάξει με αυτό».

Στη μουσική, η φωνή του Τζον Λένον απομονώθηκε πρόσφατα μέσω λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τους επιζώντες Beatles να ηχογραφήσουν το Now and Then, το τελευταίο τραγούδι τους. Ο Paul McCartney τόνισε ότι το λογισμικό δεν χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας νέας ερμηνείας του Lennon: «Τίποτα δεν έχει δημιουργηθεί τεχνητά ή συνθετικά» δήλωσε. «Είναι όλα αληθινά και παίζουμε όλοι πάνω σε αυτά. Καθαρίσαμε κάποιες υπάρχουσες ηχογραφήσεις».

«Αυτό είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Όμως η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη δημιουργία εντελώς πρωτότυπων ερμηνειών από τραγουδιστές, οι φωνές των οποίων καταχωρούνται για την εκπαίδευση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο στη συνέχεια δημιουργεί μια ακριβή αντιγραφή – κάτι που κάνει τους καλλιτέχνες να αντιδρούν σε αυτό και δικαίως.

Τον Απρίλιο, ο Drake δήλωσε ότι «αυτό είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», αφού μια AI εκδοχή του χρησιμοποιήθηκε σε μια ψεύτικη εκτέλεση μουσικής του συναδέλφου του ράπερ, Ice Spice. Τον ίδιο μήνα η Universal Music Group παραπονέθηκε επίσης για «παραβατικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη» και απέσυρε ένα τραγούδι από τις υπηρεσίες streaming που περιείχε πειστικές εκδοχές του Drake και του Weeknd μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

*Με στοιχεία από theguardian.com