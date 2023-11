Η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη – Το αδιανόητο 18-0 της Ρεάλ (pics, vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει ασύλληπτα πράγματα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχει «τρελάνει» τους πάντες και έχει… διαλύσει τις στατιστικές, φτάνοντας σε ένα αδιανόητο 18-0 σε όλες τις διοργανώσεις.

Η «βασίλισσα» το βράδυ της Τρίτης επικράτησε και κόντρα στη Βαλένθια εκτός έδρας με 76-73 και παρέμεινε αήττητη στη Euroleague, έχοντας ρεκόρ 7-0 και ένα ματς λιγότερο (αυτό με τη Μακάμπι που αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στο Ισραήλ). Φυσικά, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και… φουλάρει για το repeat, ενώ δεν αστειεύεται ούτε στην ACB, που επίσης είναι 1η και αήττητη, έχοντας 9-0 ρεκόρ.

Αν υπολογίσει κανείς και την κατάκτηση του Supercopa κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα της χρονιάς (δύο νίκες) τότε έχει ένα φοβερό 18-0 και πλησιάζει σε ένα μυθικό νούμερο που είχε συμβεί άλλη μια φορά στο παρελθόν. Το 31-0 σε όλες τις διοργανώσεις που είχε η βασίλισσα τη σεζόν 2013-14 με τον Πάμπλο Λάσο στην άκρη του πάγκου της.

NOBODY CAN STOP THEM RIGHT NOW 😱

Real Madrid with 1⃣6⃣-0⃣ record across the EuroLeague & ACB 👀 pic.twitter.com/SlREJbWnyM

— BasketNews (@BasketNews_com) November 14, 2023