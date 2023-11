Η Φάρκο έλυσε το συμβόλαιο του Ουάρντα λόγω αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς (pic)

Βραχύβια αποδείχτηκε η θητεία του Αμρ Ουάρντα στην ομάδα της πατρίδας του, Φάρκο, καθώς ο αιγυπτιακός σύλλογος πήρε την απόφαση να τερματίσει το συμβόλαιο του 30χρονου άσου, τρεις μήνες μετά την ένταξή του στην ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αίγυπτο, οι άνθρωποι της Φάρκο πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Ουάρντα λόγω έλλειψης επαγγελματισμού, καθώς δεν ήταν αφοσιωμένος στην ομάδα, ενώ δεν έδειχνε και την απαιτούμενη διάθεση στις προπονήσεις της ομάδας.

Κάπως έτσι, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Παναιτωλικού, ΠΑΟΚ, Ατρομήτου και Βόλου θα ψάξει να βρει την έβδομη ποδοσφαιρική του στέγη μέσα σε μία χρονιά!

Ναι, καλά διαβάσατε. Ο Αμρ Ουάρντα από το προηγούμενο καλοκαίρι έχει υπογράψει σε Ανόρθωση, Απόλλων Λεμεσού, Ράζα Κασαμπλάνκα, Δόξα Κατωκοπιάς, Εστεγκλάλ και Φάρκο, αποχωρώντας μετά από μικρό χρονικό διάστημα για εξωαγωνιστικούς λόγους. Τώρα, καλείται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για μια ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα.

Pharco FC have terminated the contract of Egyptian player Amr Warda (30) with immediate effect. 🚨🇪🇬

Understand: He’s not committed to the club and doesn’t give his 100% during training sessions.

Warda joined six (6) teams in 2023 alone. 👀#transfers #africanfootball pic.twitter.com/a9De52Rz8d

