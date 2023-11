Πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ φαβορί για τον πάγκο της Νάπολι

Η Έμπολι «σόκαρε» τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» καθώς επικράτησε των παρτενοπέι με 1-0 για την 12η αγωνιστική της Serie A.

Απ’ ότι φαίνεται η διοίκηση της ιταλικής ομάδας έχει φτάσει στα όρια της υπομονής της με τον Ρούντι Γκαρσία να βρίσκεται πλέον στην πόρτα της εξόδου.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Νάπολι βρίσκεται σε κρίση και ο Γάλλος τεχνικός θα είναι αυτός που θα την πληρώσει. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πρωί της Δευτέρας (13/11) θα συναντηθεί με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις για να λυθεί η συνεργασία τους.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ένας παλιός γνώριμός μας μετά το πέρασμά του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για αντικαταστάτη του Γάλλου.

Ο λόγος για τον Ιγκόρ Τούντορ ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος από τότε που έλυσε τη συνεργασία του με τη Μαρσέιγ και στο παρελθόν έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Βερόνα, έχοντας υπάρξει επίσης βοηθός του Αντρέα Πίρλο στη Γιουβέντους.

Η Νάπολι ύστερα από 12 «στροφές» στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 4η θέση με 21 βαθμούς έχοντας 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.

🚨🔵 Napoli will sack Rudi Garcia today. Decision confirmed, as reported earlier.

…Igor Tudor, main candidate to replace Garcia as new manager. pic.twitter.com/CrlMo9v1SP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023