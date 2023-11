«Άντε γ******»: Θεατής εξοργίζει τον Άνταμ Ντράιβερ σε παρουσίαση της ταινίας Ferrari

«Τι γνώμη έχετε για [τις] σκηνές σύγκρουσης; Φάνηκαν αρκετά σκληρές, ακραίες και, ομολογώ, φτηνιάρικες για μένα», ρώτησε ο θεατής τον Driver κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και απαντήσεων μετά την προβολή την Κυριακή. «Εσύ τι νομίζεις;»

Ο Driver απάντησε απλούστατα: «Άντε γαμήσου, δεν ξέρω; Επόμενη ερώτηση».

Ο Driver παρευρέθηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ για να παραλάβει το Ειδικό Βραβείο EnergaCamerimage για Ηθοποιό, καθώς και για να παρουσιάσει την ταινία «Ferrari», που αποτελεί μία από τις συμμετοχές του Κύριου Διαγωνισμού Camerimage.

Ο Driver υποδύεται τον Enzo Ferrari στο βιογραφικό δράμα του Michael Mann, το οποίο παρουσιάζει τη ζωή του θρυλικού μεγιστάνα των σπορ αυτοκινήτων το 1957, καθώς η εταιρεία του ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Mille Miglia, έναν αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού 100 μιλίων, ανοικτού δρόμου. Οι Penelope Cruz, Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon και Patrick Dempsey επίσης πρωταγωνιστούν.

Τον Οκτώβριο, ο Driver μίλησε στο Variety για το πώς βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός μετασκευασμένου «ανοιχτού μονοθέσιου» για την ταινία, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «τρομακτική».

«Σε τηλεμεταφέρει πίσω στην εποχή και συνειδητοποιείς ότι αν στρίψεις αριστερά ή δεξιά με λάθος τρόπο, τότε είσαι νεκρός», δήλωσε ο Driver στο Variety στην πρεμιέρα της «Ferrari» στη Βόρεια Αμερική στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. «Υπάρχουν τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας στα καινούργια αυτοκίνητα».

Ο σκηνοθέτης Μαν ζήτησε από αρκετούς ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και ο Ντράιβερ, να οδηγήσουν δοκιμαστικά σύγχρονες Φεράρι κατά τη διάρκεια της προ-παραγωγής.

«Ήθελα όλοι να έχουν την εμπειρία της οδήγησης αυτών των αυτοκινήτων σε μια πίστα αγώνων», δήλωσε ο Μαν στο κοινό στην πρωινή συνέντευξη Τύπου του NYFF.

Η ταινία «Ferrari» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

When someone in the audience says the crash scenes in Ferrari “looked pretty harsh, drastic and I must say cheesy for me” and asked Adam what he thought pic.twitter.com/mXaF1LlTuf

— Adam Driver Central (@adamdrivercentl) November 12, 2023