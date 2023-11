Get Gotti – Η κινηματογραφική ζωή του Τζον Γκότι, του τελευταίου αρχιμαφιόζου-σταρ

Η σειρά Get Gotti δεν καλύπτει το πώς πέθανε ο John Gotti (Τζον Γκότι), πού βρίσκονται τώρα τα παιδιά του και τι σημαίνει να είσαι «made man», οπότε ας μπούμε στο θέμα.

Ο Νονός, το Goodfellas, το Sopranos – η τηλεόραση και ο κινηματογράφος ικανοποιούν εδώ και καιρό τη γοητεία του κοινού για τους ιταλοαμερικανούς μαφιόζους. Αυτές οι φιγούρες με τα κοφτερά κοστούμια, που ασκούν εξουσία στις σκιές και ζουν με τον δικό τους κώδικα, αντιπροσωπεύουν μια επικίνδυνη γοητεία που είναι ταυτόχρονα συναρπαστική και δυσοίωνη.

Οι ωραιοποιημένες ιστορίες οικογενειακής πίστης, έντονης αντιπαλότητας και αδιαπραγμάτευτης φιλοδοξίας έχουν αιχμαλωτίσει τη φαντασία, καθιστώντας το είδος της μαφίας ανεξίτηλο κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας.

Η ιστορία του διάσημου αφεντικού της μαφίας – με το παρατσούκλι «The Teflon Don»

Ωστόσο, όσο συναρπαστικές κι αν είναι αυτές οι μυθοπλαστικές απεικονίσεις, αντλούν πολλά στοιχεία από τον πραγματικό και συχνά αιματηρό κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Μακριά από τη σφαίρα της φαντασίας, οι ιστορίες αυτές βρίσκουν τις ρίζες τους σε αληθινές ιστορίες εξουσίας, προδοσίας και ίντριγκας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του παραλληλισμού με τον πραγματικό κόσμο είναι η ζωή του διαβόητου Τζον Γκότι.

Η ιστορία του διάσημου αφεντικού της μαφίας – με το παρατσούκλι «The Teflon Don» («Ο Αδιαπέραστος»), καθώς οι κατηγορίες εναντίον του δεν θα έμεναν ποτέ σταθερές – εξιστορείται στην τελευταία σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Get Gotti. Ακολουθεί, λοιπόν, η αληθινή ιστορία, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ντοκιμαντέρ, καθώς και το πώς ο «Teflon Don» βρήκε το τέλος του.

Πώς πέθανε ο Τζον Γκότι;

Στις 10 Ιουνίου 2002, ο Τζον Γκότι πέθανε από καρκίνο του λάρυγγα, ενώ βρισκόταν στο Ιατρικό Κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών για Ομοσπονδιακούς Κρατούμενους στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι. Εξέτιε ακόμη την ποινή του για ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή όταν πέθανε.

Ο Γκότι, πρώην επικεφαλής της εγκληματικής οικογένειας Γκαμπίνο στη Νέα Υόρκη, εξέτιε ποινή φυλάκισης στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μάριον του Ιλινόις. Το 1998, διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό και στάλθηκε στο ιατρικό κέντρο για να του αφαιρεθεί ένας όγκος.

Αν και η εγχείρηση ήταν επιτυχής, ο καρκίνος επέστρεψε δύο χρόνια αργότερα και τον έστειλαν ξανά στο νοσοκομείο, όπου πέρασε τις τελευταίες του ημέρες πριν από το θάνατό του το 2002. Ήταν 61 ετών.

Ένας μαφιόζος για πρωτοσέλιδα

Σύμφωνα με τη νεκρολογία του: «Ο Γκότι ανέβασε τη ζωή ενός μαφιόζου σε επίπεδο διασημότητας, με τις κινήσεις του να καταγράφονται από τα ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης, τα οποία τον ονόμασαν «Dapper Don» λόγω της γκαρνταρόμπας του.

»Ώρες μαγνητοφωνήσεων του FBI και η μαρτυρία του δολοφόνου Salvatore ‘Sammy the Bull’ Gravano οδήγησαν στη σύλληψη του Gotti το 1990 και στη δίκη και καταδίκη του δύο χρόνια αργότερα για φόνο και εκβιασμό.

»Ο Γκότι, πατέρας πέντε παιδιών, θεωρούνταν ο ισχυρότερος γκάνγκστερ της Αμερικής όταν συνελήφθη το 1990 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αναστολής, δύο χρόνια αργότερα, όταν ομοσπονδιακό δικαστήριο τον καταδίκασε για φόνο, εκβιασμό και παρακώλυση της δικαιοσύνης».

Δίδαξε τους μαφιόζους του μέλλοντος

Όπως και η τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ, ο επικήδειος περιγράφει πώς η αυτοπεποίθηση και η απόλαυση του Gotti από τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να οδήγησαν τόσο τον ίδιο όσο και τον γιο του και διάδοχο του Gambino, τον John «Junior» Gotti, στην πτώση.

Τα αποσπάσματα από τον Jerry Capeci, συν-συγγραφέα τριών βιβλίων για τη Μαφία, έχουν ως εξής: «Η κληρονομιά του θα είναι ότι έδειξε στους ηγέτες της μαφίας του μέλλοντος πώς δεν πρέπει να διοικείς μια εγκληματική οικογένεια αν θέλεις να μείνεις μακριά από τη φυλακή.

»Δεν διευθύνεις μια εγκληματική οικογένεια στην Main Street ή στην Mulberry Street στη Μικρή Ιταλία και δεν έχεις όλους τους μαφιόζους σου να έρχονται να αποτίσουν φόρο τιμής μια φορά την εβδομάδα, ώστε να μπορούν να φωτογραφηθούν και να ερευνηθούν από το FBI.

»Πρέπει να το διεξάγεις σαν μυστική κοινωνία. Άρχισε να πιστεύει ότι ήταν πραγματικά ο «Teflon Don» όταν στην πρώτη δίκη εξαγόρασε έναν ένορκο, στη δεύτερη ένας βασικός μάρτυρας τρομοκρατήθηκε πολύ για να καταθέσει και στην τρίτη είχε έναν διαπλεκόμενο δικηγόρο».

Τι συνέβη στην εγκληματική οικογένεια Γκαμπίνο;

Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα διαφόρων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Ομάδας για το Οργανωμένο Έγκλημα της Νέας Υόρκης και του FBI, καθώς και μαρτυρία του υπαρχηγού των Gambino Σάμι Γκραβάνο, ο Γκότι τελικά συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Αν και καταρρακώθηκε σοβαρά από τις αρχές εν μέσω της πτώσης του Γκότι, η εγκληματική οικογένεια Gambino – μία από τις «πέντε οικογένειες» που κυριαρχούν στον υπόκοσμο της αμερικανικής μαφίας στη Νέα Υόρκη – εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η ομάδα, που πήρε το όνομά της από το πρώην αφεντικό Carlo Gambino, ανέβηκε στην εξουσία τη δεκαετία του 1970, αφού ο Gambino όρισε τον κουνιάδο του Paul Castellano ως αρχηγό μετά το θάνατό του. Ωστόσο, ο Πολ Καστελάνο εξόργισε τον τότε νεόκοπο Γκότι, ο οποίος οργάνωσε τη δολοφονία του το 1985.

Ο Τζον Γκότι δολοφόνησε τον Πολ Καστελάνο

Μαφιόζικα μπερδέματα

Ενώ ο γιος του Gotti, John Angelo Gotti, ανέλαβε το αφεντικό όταν συνελήφθη ο πατέρας του, φυλακίστηκε και αυτός για εκβιασμό το 1999, αν και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αδελφός του Γκότι, Πίτερ, ανέλαβε στη συνέχεια, αν και συνελήφθη και καταδικάστηκε το 2003, ενώ πέθανε στη φυλακή το 2021 από φυσικά αίτια.

Αναφέρεται ευρέως ότι ο Domenico «Italian Dom» Cefalù είναι το αφεντικό της εγκληματικής οικογένειας Gambino από το 2011. Ο Φρανκ Κάλι, που εκτελούσε χρέη αφεντικού από το 2015, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τον Μάρτιο του 2019, σε μια δολοφονία που περιγράφηκε ως η πρώτη στοχευμένη δολοφονία αφεντικού της μαφίας από τη δεκαετία του ’80.

Ενώ η εγκληματική οικογένεια Γκαμπίνο είναι πιο ήσυχη και λιγότερο κυρίαρχη τον 21ο αιώνα, παραμένει μια λειτουργική μονάδα της αμερικανικής μαφίας. Τα μέλη της έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες τεχνικές επιβολής του νόμου και στο μεταβαλλόμενο εγκληματικό τοπίο, κινούμενοι πιο διακριτικά και λιγότερο επιδεικτικά ως φιγούρες όπως ο Γκότι.

Η Victoria Gotti είναι τώρα μια επιτυχημένη συγγραφέας

Ποια είναι τα παιδιά του Τζον Γκότι και πού βρίσκονται τώρα;

Η οικογένεια συνεχίζει να εμπλέκεται σε διάφορες εγκληματικές επιχειρήσεις, αλλά αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας για να διατηρήσει τις δραστηριότητές της. Επίσης, λόγω της μυστικοπαθούς φύσης του οργανωμένου εγκλήματος, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της οικογένειας Γκαμπίνο ή οποιασδήποτε άλλης οικογένειας της Μαφίας μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν.

Ο John Gotti και η σύζυγός του Victoria DiGiorgio είχαν πέντε παιδιά: Angel, Frank, Victoria, Peter και John Jr. Όλα τους έχουν ζήσει διαφορετικούς τρόπους ζωής και έχουν γίνει πρωτοσέλιδα λόγω των δεσμών τους με τον πατέρα τους.

Το 1980, ο γιος του Gotti και του DiGiorgio, ο Frank, χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από έναν γείτονα, ενώ βρισκόταν έξω με το ποδήλατό του. Ήταν μόλις 12 ετών. Όταν τα παιδιά του Γκότι μεγάλωσαν, καθένας από αυτούς ονόμασε έναν από τους γιους του Φρανκ προς τιμήν του.

Και τα πρωτοσέλιδα καλά κρατούν

Πέρυσι, η Angel Gotti και ο γιος της Frank Gotti Albano έγιναν πρωτοσέλιδο αφού μήνυσαν τον Gene Borrello για 10 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενοι ότι συντόνισε μια σειρά από «αποτρόπαιες» επιθέσεις στο διαδίκτυο λόγω της «αρρωστημένης εμμονής» του με τον «Teflon Don».

Η Victoria Gotti είναι σταρ του ριάλιτι και συγγραφέας, έχοντας εργαστεί για την New York Post και το WNYW. Έχει γράψει και εκδώσει πολλά βιβλία όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και το 2009 τον τίτλο «This Family of Mine: What It Was Like Growing Up Gotti».

Όπως ειπώθηκε, ο John A. Gotti ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και κατάφερε να επιβιώσει από τέσσερις δίκες και μια ακρόαση για παραβίαση της αναστολής χωρίς να εκδοθεί ετυμηγορία. Το 2015, αφού κατέγραψε τις εμπειρίες του, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Shadow of My Father».

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον νεότερο γιο, τον Peter, αν και το 2001, η New York Post ανέφερε ότι είχε συλληφθεί για οδήγηση με ανακληθείσα άδεια οδήγησης, αναφέροντας ότι ήταν ένα από τα πολλά αδικήματα οδήγησης.

H ιστορία της εγκληματικής φαμίλιας Gambino

Τι είναι ο «made man»;

Στην ταινία Get Gotti του Netflix, ακούγεται πολύ συχνά η φράση «made man». Στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως στην ιταλοαμερικανική μαφία, ένας made man κατέχει ένα καθεστώς σημαντικού σεβασμού και κύρους.

Το να γίνεις «made man» σημαίνει να εισαχθείς επίσημα στις τάξεις της Μαφίας, κερδίζοντας πλήρη ένταξη και μαζί με αυτήν, ορισμένα προνόμια και ευθύνες. Η διαδικασία περιλαμβάνει συχνά μια πανηγυρική τελετή που έχει τις ρίζες της στην παράδοση, όπου ο εισαγόμενος ορκίζεται πίστη – γνωστή ως «Omertà» – στον κώδικα σιωπής της Μαφίας και αιώνια πίστη στην οικογένεια.

Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος εισέρχεται στην οικογένεια, είναι ανέγγιχτος με την έννοια ότι κανένα άλλο μέλος δεν μπορεί να τον βλάψει χωρίς να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες, συχνά θανατηφόρες. Ωστόσο, αυτή η ιδιότητα συνοδεύεται επίσης από την προσδοκία απόλυτης πίστης, με την προδοσία να οδηγεί δυνητικά σε θανατική καταδίκη. Η ιδιότητα του «made man» συμβολίζει έναν βαθύ δεσμό εμπιστοσύνης και δέσμευσης εντός της ιεραρχικής δομής του οργανωμένου εγκλήματος.

