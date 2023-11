Όταν η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έδωσε στον βασιλιά Κάρολο να πιει από το τσάι της – «Είχαμε ένα φλερτ»

Τα νέα απομνημονεύματα της τραγουδίστριας Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποκάλυψαν ότι εκείνη και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχαν μια «μια σχέση φλέρτ» όταν ήταν νέοι, ενώ η ίδια τονίζει ότι «αγαπάει κάθε τι βρετανικό» και απαριθμεί περισσότερες σχέσεις με κορυφαίους celebrities.

Καθώς η Μπάρμπρα Στρέιζαντ συνεχίζει τις αποκαλύψεις για τα πρώτα απομνημονεύματά της, My Name Is Barbra, εξομολογήθηκε μεταξύ λοιπών βαρύγδουπων ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο «απόλυτα γοητευτικός» Κάρολος τη «γούσταρε όταν συναντήθηκαν και ότι έπαιξε ένα, κάποιο φλερτ».

Σε παλαιότερες περιπτώσεις, και τα δύο παγκοσμίου φήμης πρόσωπα έχουν παραδεχτεί ότι έβρισκαν ο ένας τον άλλον ελκυστικό και η Babs παραδέχτηκε μάλιστα ότι πήρε ένα σπάνιο δώρο από τον Κάρολο. «Πέρασα από το δωμάτιο της βοηθού μου και είδα αυτό το μπουκέτο λουλούδια και είπα: «Ποιος μου το έστειλε αυτό;» και εκείνη είπε: «Ένας θαυμαστής που ονομάζεται Κάρολος». Και είπα, ‘Αλήθεια; Για να δω το σημείωμα’. Και υπήρχε η σφραγίδα του. Ήταν από τους κήπους του. Ήταν τόσο αστείο. Αυτός είναι ο πρίγκιπας Κάρολος!».

Όταν ρωτήθηκε τι ήθελε να κάνει στο Λος Άντζελες, λέγεται ότι απάντησε ότι θα ήθελε να γνωρίσει την Μπάρμπρα, «τη γυναίκα πίσω από τη φωνή»

Ήθελε να γνωρίσει τη γυναίκα πίσω από τη φωνή

Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα Sun, η Μπάρμπρα φέρεται να εξηγεί στο βιβλίο της ότι αρχικά γνωρίστηκαν όταν ο Κάρολος ήταν σε υπηρεσία με το Βασιλικό Ναυτικό, στο Σαν Ντιέγκο, το 1974. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάρολος έκανε μια βόλτα στο Λος Άντζελες, όπου η ίδια εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας Funny Girl. Όταν ρωτήθηκε τι ήθελε να κάνει στο Λος Άντζελες, λέγεται ότι απάντησε ότι θα ήθελε να γνωρίσει την Μπάρμπρα, «τη γυναίκα πίσω από τη φωνή».

Ο βασιλιάς, 74 ετών, φημολογείται ότι είχε τη Στρέιζαντ, σήμερα 81 ετών, ως «μοναδικό pin-up» όταν σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ενώ στο παρελθόν την είχε περιγράψει ως «καταστροφικά ελκυστική με μεγάλο σεξαπίλ». Παραδέχτηκε επίσης ότι ενώ οι συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο άκουγαν Led Zeppelin και Rolling Stones, ο Κάρολος περνούσε τις μέρες του παίζοντας τα άλμπουμ της Στρέιζαντ και το προσωπικό του αγαπημένο ήταν το soundtrack από την ταινία της Funny Girl, του 1968.

Μια φωτογραφία και ένα βίντεο απαθανάτισε τη στιγμή που η Στρέιζαντ πρόσφερε στον μελλοντικό βασιλιά μια γουλιά από την κούπα του τσαγιού της, κάτι που όπως λέει η ίδια αντιμετωπίστηκε τότε «σαν διεθνές περιστατικό»

«Θα μπορούσα να ήμουν η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα»

Σε προηγούμενες ομιλίες της η Babs, έχει επίσης αναφερθεί στην ιδέα ότι κάποτε είχε μια ευκαιρία με τον Βρετανό μονάρχη – άλλωστε πάντα υπήρχαν φήμες που παρέπεμπαν σε αυτή τη σχέση. Σε μια συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μερικά χρόνια, η Στρέιζαντ έδειξε στο κοινό ασπρόμαυρες φωτογραφίες της ίδιας που συναντούσε τον πρίγκιπα και αστειευόταν: «Αν είχα παίξει σωστά τα χαρτιά μου, θα μπορούσα να ήμουν η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μπάρμπρα δήλωσε ότι ήταν ευτυχής που δεν γνώριζε για την αδυναμία του Καρόλου στο πρόσωπό της, ή ότι είχε μια αφίσα της, αλλιώς θα την έκανε να νιώθει «αμήχανη». Μια φωτογραφία και ένα βίντεο απαθανάτισε τη στιγμή που η Στρέιζαντ πρόσφερε στον μελλοντικό βασιλιά μια γουλιά από την κούπα του τσαγιού της, κάτι που όπως λέει η ίδια αντιμετωπίστηκε τότε «σαν διεθνές περιστατικό».

«Ραντεβού για τσάι»

Η Μπάρμπρα γράφει: «Το γεγονός είναι ότι και ο πρίγκιπας Κάρολος και εγώ είμαστε ντροπαλοί, αλλά με κάποιο τρόπο καταφέραμε να συνδεθούμε, αποδείχθηκε η αρχή μιας απροσδόκητης φιλίας». Το ζευγάρι συνομίλησε για 15 λεπτά και ήπιε καφέ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, με τη Στρέιζαντ να λέει ότι ήταν πολύ «νευρική» στην παρουσία του και «σφιγμένη».

Αργότερα συναντήθηκαν ξανά στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 1994, όταν εμφανίστηκε για τη φιλανθρωπική οργάνωση Prince’s Trust στο Wembley Arena. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αργότερα τον πείραξε για το τι θα έγραφαν οι εφημερίδες αν τα έφτιαχναν ποτέ. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, οι δυο τους φέρονται να ήρθαν πιο κοντά αφού εκείνη παρευρέθηκε σε ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Μέσα σε λίγες μέρες, λέγεται ότι και οι δύο άδειασαν τα ημερολόγιά τους για να έχουν ένα κοινό «ραντεβού για τσάι στο ξενοδοχείο Bel-Air.

«Ήμουν πάντα θαυμαστής της»

Τόσο ο μονάρχης όσο και η Στρέιζαντ έχουν μιλήσει δημόσια για τη φιλία τους, η οποία φιλία τους τούς είδε να έρχονται πολύ κοντά. Τον Ιούλιο του 2021, ο Κάρολος εμφανίστηκε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Music and Memories With HRH The Prince Of Wales στο πλαίσιο της εθνικής ημέρας ευχαριστιών του Ηνωμένου Βασιλείου για να τιμήσει το NHS για τη σκληρή δουλειά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στη συνέντευξη, θυμήθηκε με αγάπη την πρώτη φορά που συνάντησε την τραγουδίστρια, όπως είπε στην παρουσιάστρια: «Ήμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής της απίστευτα πολυτάλαντης Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας Μπάρμπρα Στρέιζαντ».

Πιο πρόσφατα, η Στρέιζαντ είπε ότι ο Κάρολος της έδωσε μια κάρτα με μια από τις ακουαρέλες του για τα γενέθλιά της και της έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για τα 80ά γενέθλιά της. Η ίδια περιγράφει τη φιλία τους ως «εξαιρετική».

*Με στοιχεία από mirror.co.uk