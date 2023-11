Γάζα: 59 Καναδοί σε σύνολο 400 εγκλωβισμένων ανάμεσα σε όσους εγκατέλειψαν την Λωρίδα της Γάζας

Ανάσα για τους Καναδούς με 59 εγκλωβισμένους που κατάφεραν να περάσουν από την Ράφα στην Αίγυπτο. Πρόκειται για Καναδούς παλαιστινιακής καταγωγής. Άλλοι 341 παραμένουν στην Γάζα. Δεν διαφαίνεται πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.

Σχεδόν 60 Καναδοί υπήκοοι, κάτοικοι και τα εξαρτώμενα μέλη τους απομακρύνθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, δήλωσαν την Τρίτη Καναδοί αξιωματούχοι.

«Η πρώτη ομάδα Καναδών έφυγε από τη Γάζα.Ομάδα αξιωματούχων μας τους έχει συναντήσει στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, παρέχοντάς τους υποστήριξη και φροντίδα», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί στο X, πρώην Twitter.

The first group of Canadians have left Gaza. Our team of officials has met them on the Egyptian side of the border, providing them with support and care. pic.twitter.com/Bc4CPerVew

— Mélanie Joly (@melaniejoly) November 7, 2023