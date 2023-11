Θα βάλει η Αμερική τέλος στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα;

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα περνά στην «επόμενη φάση» και έχει πλέον στόχο τα τούνελ της Χαμάς. Τουλάχιστον αυτό διατείνονται οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσιοποιώντας ότι έχουν πληγεί περισσότεροι από 14.000 στόχοι και έχουν καταστραφεί πάνω από 100 τούνελ.

Επειδή όμως οι νεκροί σε σχεδόν τέσσερις εβδομάδες πολέμου έχουν φτάσει τα 10.000 άτομα, ανάμεσα τους περισσότερα από 4.000 παιδιά, κοινή απαίτηση της διεθνούς κοινότητας φαίνεται πως είναι να περάσει και η διπλωματία στην «επόμενη φάση» και να απαιτηθεί το τέλος του πολέμου εδώ και τώρα.

Αυτό ήταν άλλωστε το μήνυμα που εστάλη συστημένο και εξπρές στο Οβάλ Γραφείο από τις απανωτές ψυχρές υποδοχές που έτυχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στο πρόσφατο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή. Ο Ιορδανός ομόλογος του, Αϊμάν Σαφάντι, δεν μάσησε εξάλλου τα λόγια του και του είπε ευθαρσώς «βάλτε τέλος στην τρέλα», ενώ εξίσου εύγλωττη ήταν η απόφαση του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς να τον δεχτεί για μερικά λεπτά και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μην τον συναντήσει καθόλου.

