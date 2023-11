Τραγωδία στην Αυστραλία: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε θαμώνες σε παμπ

Πέντε άνθρωποι –ανάμεσά τους δυο παιδιά– σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε παμπ σε δημοφιλή αγροτική και τουριστική πόλη της Αυστραλίας όταν αυτοκίνητο, με ταχύτητα πάνω από 110 χλμ/ώρα, έπεσε πάνω στους θαμώνες που κάθονταν σε τραπέζια στην μπροστινή αυλή, ανέφεραν οι αρχές σήμερα.

Από τους πέντε, οι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ένα τραυματισμένο κορίτσι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το οποίο όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Σέιν Πάτον, SUV ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και κατόπιν όρμησε σε χώρο με γρασίδι έξω από το ξενοδοχείο και παμπ Royal Daylesford. Εκεί «βρισκόταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων εκείνη τη στιγμή, καθόταν σε τραπέζια (…) Το όχημα έπεσε πάνω στα τραπέζια και στους ανθρώπους», πρόσθεσε ο κ. Πάτον μιλώντας στον Τύπο.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να ανακοινώσει ακόμη αν τα θύματα ήταν συγγενείς, ούτε αν το συμβάν οφειλόταν στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας από τον οδηγό. Διευκρίνισε πως τα θύματα ήταν επισκέπτες, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο.

Ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα ακριβή αίτια και οι περιστάσεις της τραγωδίας δεν έχουν εξιχνιαστεί. Ο οδηγός, 66 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντως δεν θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο.

Σημειώνεται δε ότι έχει ήδη υποβληθεί σε αλκοτέστ, χωρίς όμως να βρεθεί αλκοόλ στον οργανισμό του. Η αστυνομία σκοπεύει να του πάρει κατάθεση όταν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αργότερα μέσα στην ημέρα.

The crash that left five people dead, including a boy and a girl, has left police stunned, with a top cop revealing officers were met with «one of the most confronting scenes» some had ever witnessed.https://t.co/sfuWB8R1mC

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 6, 2023