Το City ground είναι κάστρο – Η Νότιγχαμ «χτίζει» μεγάλο αήττητο εντός έδρας σερί

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής την Άστον Βίλα και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη με 2-0.

Η ομάδα του Στιβ Κούπερ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και κυριάρχησε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Βίλα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς, μόλις πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι.

Η Φόρεστ κατέκτησε τρεις πολύτιμους βαθμούς, έχοντας ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση με το γρήγορο γκολ κόντρα στην Βίλα, στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην δυναμική που έχει στο γήπεδο της.

Αήττητο σερί στο City Ground

Η Νότιγχαμ κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και στο σημερινό παιχνίδι κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι το εξαιρετικό αήττητο σερί που έχει «χτίσει» η αγγλική ομάδα στην έδρα της.

Κάτι που άλλωστε επισημάνθηκε και από την επίσημη ιστοσελίδα της Πρέμιερ Λιγκ στο Χ, με μια ξεχωριστή αναφορά.

Steve Cooper’s @NFFC are proving tough to beat at The City Ground 🏡 pic.twitter.com/VJs3E7PyUz

— Premier League (@premierleague) November 5, 2023