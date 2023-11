Θα είναι πάντα ο Σιμε…one της Ατλέτικο

Είναι ο αναμορφωτής της Ατλέτικο Μαδρίτης και δίχως αμφιβολία αυτός που οδήγησε την ισπανική ομάδα σε τεράστιες επιτυχίες τα χρόνια που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

Ταίριαξε με το «καλημέρα» στους ροχιμπλάνκος δημιουργώντας μια ομάδα με μοναδικό «μέταλλο» σε όλη την Ευρώπη. Με το μαύρο κοστούμι, το μαύρο πουκάμισο και γραβάτα στο ίδιο χρώμα.

Μια φιγούρα που θυμίζει… Ζορό, χωρίς όμως την μάσκα και την μπέρτα. Αν πάντως χρειάζονταν μάσκα και μπέρτα είναι σίγουρο πως θα του ταίριαζαν γάντι τα αξεσουάρ του Superman. Έχει πετύχει άλλωστε τόσα πολλά που του αξίζει ο χαρακτηρισμός.

Επομένως, η συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του με την ισπανική ομάδα δεν αποτελεί είδηση, κρίνοντας από την απόλυτα επιτυχημένη παρουσία του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν είναι απλά ένας προπονητής για την ομάδα της Μαδρίτης. Για την ακρίβεια δεν είναι μόνο ένας πολύ καλός προπονητής για τους «ροχιμπλάνκος».

Είναι επί της ουσίας ο «διάδοχος» του Λουίς Αραγονιές στην μεγάλη ιστορία του ισπανικού συλλόγου, είναι ο κόουτς που το όνομα του θα είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην «εγκυκλοπαίδεια» των Μαδριλένων.

Η αποθέωση από τους οπαδούς της Ατλέτικο

Άλλα βέβαια τα χρόνια που μεγαλούργησε ο Αραγονιές στους ροχιμπλάνος και άλλο το σήμερα, ωστόσο υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος στη συμφωνία της διοίκησης της Ατλέτικο με τον Αργεντίνο τεχνικό.

Και δεν μιλάμε για μια λεπτομέρεια αλλά για ένα θέμα που άπτεται των αποδοχών του Σιμεόνε και τα λεφτά είναι πολλά.

Ο Αργεντίνος λοιπόν ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο πιο καλά αμειβόμενος προπονητής στον κόσμο, έχοντας υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο με την Ατλέτικο.

Τα οικονομικά όμως της ισπανικής ομάδας δεν είναι σε… ανθηρή κατάσταση με ότι αυτό συνεπάγεται για το νέο συμβόλαιο του Σιμεόνε.

Πολλοί μάλιστα είχαν φοβηθεί πως ο Λατινοαμερικάνος τεχνικός θ’ αποχωρούσε από το «Μετροπολιτάνο» για τον πάγκο κάποιας άλλης μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας.

Κι όμως δεν το έκανε, αποδεικνύοντας ότι σε μια περίοδο που τα λεφτά «χορεύουν» στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν κι άλλα πράγματα που σε κρατούν σε μια ομάδα.

Ο Σιμεόνε θα υπογράψει το νέο του, τριετές συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με λιγότερα χρήματα από αυτά που κερδίζει τώρα.

Συζήτησε και δέχθηκε την μείωση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως οι απολαβές του θα είναι… ευκαταφρόνητες.

🚨| BREAKING: Atlético Madrid and Diego Simeone have reached an agreement for the coach’s renewal until 2027 and a salary reduction. It will be made official in the coming days.

[🎖️: @medinamarca] pic.twitter.com/yMNM3HZWVE

— Atletico Universe (@atletiuniverse) November 5, 2023