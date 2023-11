ΟΗΕ: Δεν μπορούμε πια να προστατεύσουμε τους αμάχους στη Γάζα

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει καταφύγιο και προστασία σε αμάχους υπό τη σημαία του, σύμφωνα με τον διευθυντή της στη Γάζα.

Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία από την πολιορκημένη Γάζα, ο Τόμας Γουάιτ δήλωσε ότι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 72 υπάλληλοι της UNRWA έχουν επίσης σκοτωθεί.

Περίπου 600.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν βρει καταφύγιο σε κτίρια του ΟΗΕ από την έναρξη του πολέμου.

«Πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο κάτω από τη σημαία του ΟΗΕ και ζητούν προστασία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Γουάιτ. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένα μέρος που να είναι ασφαλές στη Γάζα αυτή τη στιγμή».

«There is no water.

There is no food.

There is no life.

These are children. Shame on you.

What did we do wrong?»#HearTheirVoices pic.twitter.com/Kuv3OBIT3L

— UNRWA (@UNRWA) November 3, 2023