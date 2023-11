Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο πιο θανατηφόρος πόλεμος για τους δημοσιογράφους

Βαρύ φόρο αίματος πληρώνουν (και) οι δημοσιογράφοι στο πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς με τα στοιχεία να είναι αμείλικτα. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα περίοδο από τότε που η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) άρχισε να καταγράφει θύματα (1992).

Συγκεκριμένα, από τις 7 έως τις 31 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 35 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται στη λίστα με τους περισσότερους από 10.000 νεκρούς (και από τις δύο πλευρές) του φρικτού πολέμου.

Να σημειωθεί πως οι ισραηλινές δυνάμεις από την ημέρα που ξεκίνησαν την επίθεση στη Γάζα δήλωσαν στα πρακτορεία ειδήσεων ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δημοσιογράφων που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας ενώ οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ.

Από τις 7 Οκτωβρίου:

Να σημειωθεί πως η CPJ διερευνά επίσης πολυάριθμες ανεπιβεβαίωτες αναφορές για άλλους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν, αγνοούνται, κρατούνται, τραυματίστηκαν ή απειλήθηκαν, καθώς και για ζημιές σε γραφεία μέσων ενημέρωσης και σπίτια δημοσιογράφων.Ο κατάλογος που δημοσιεύεται εδώ περιλαμβάνει ονόματα που βασίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από πηγές της CPJ στην περιοχή και από αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Περιλαμβάνει όλους τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στη συλλογή ειδήσεων. Δεν είναι σαφές αν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι κάλυπταν τη σύγκρουση κατά τη στιγμή του θανάτου τους, αλλά η CPJ τους έχει συμπεριλάβει στον αριθμό ενώ γίνεται έρευνα για τις συνθήκες της ζωής τους.

1 Νοεμβρίου 2023

Μέλος του Παλαιστινιακού Συνδικάτου Δημοσιογράφων που εργαζόταν για την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Al-Jamaheer, ο Arandas σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και την ομάδα SKeyes για την ελευθερία του Τύπου με έδρα τη Βηρυτό

Ο Matar, δημοσιογράφος που εργαζόταν για την τηλεόραση Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα.

31 Οκτωβρίου 2023

Imad Al-Wahidi

Εργαζόμενος στα μέσα ενημέρωσης και διαχειριστής του καναλιού Palestine TV που διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή, ο Al-Wahidi σκοτώθηκε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του καναλιού, του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής WAFA και του Συνδικάτου Παλαιστινίων Δημοσιογράφων.

Ο Kashko, εργαζόμενος στα μέσα ενημέρωσης και διευθυντής γραφείου του καναλιού Palestine TV που διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή, σκοτώθηκε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το κανάλι, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής WAFA και το Συνδικάτο Παλαιστινίων Δημοσιογράφων.

30 Οκτωβρίου 2023

Ο Nazmi Al-Nadim, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικών και διοίκησης της Palestine TV, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε αεροπορική επιδρομή στο σπίτι του στην περιοχή Zeitoun, στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύπτου Middle East News Agency.

27 Οκτωβρίου 2023

Ο δημοσιογράφος Yasser Abu Namous του δημοσιογραφικού οργανισμού Al-Sahel σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο σπίτι της οικογένειάς του στο Χαν Γιουνίς της Γάζας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa, το Al-Jazeera και το δίκτυο Al-Quds που συνδέεται με τη Χαμάς.

26 Οκτωβρίου 2023

Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος Duaa Sharaf, παρουσιάστρια του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Al-Aqsa που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με το παιδί της σε αεροπορική επιδρομή στο σπίτι της στη γειτονιά Γιαρμούκ στη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu και το Middle East Monitor.

25 Οκτωβρίου 2023

Ο Al-Halabi, δημοσιογράφος του Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων, την παλαιστινιακή ομάδα για την ελευθερία του Τύπου MADA και το Al-Jazeera.

Δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, ο Mhadi σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και το Youm7.

Η Mkhaimer, ανεξάρτητη δημοσιογράφος, σκοτώθηκε μαζί με το παιδί της σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και την ανεξάρτητη αιγυπτιακή διαδικτυακή εφημερίδα Mada Masr.

23 Οκτωβρίου 2023

Δημοσιογράφος της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Al Resalah, ο Labad σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά Sheikh Radwan στην πόλη της Γάζας σύμφωνα με το RT Arabic και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa.

22 Οκτωβρίου 2023

Δημοσιογράφος και συνιδρυτής της Ain Media, μιας παλαιστινιακής εταιρείας που ειδικεύεται σε επαγγελματικές υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης. Ο Sarraj σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa και το Sky News.

20 Οκτωβρίου 2023

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Idan κηρύχθηκε νεκρός μετά την ανεύρεση της σορού του, σύμφωνα με τους Times of Israel και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Ο Idan, φωτογράφος της ισραηλινής εφημερίδας Ynet, είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος όταν η σύζυγος και η κόρη του σκοτώθηκαν σε επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο κιμπούτς Kfar Aza. Η CPJ επιβεβαίωσε ότι εργαζόταν την ημέρα της επίθεσης.

Δημοσιογράφος του Al-Shabab Radio (Ραδιόφωνο Νεολαίας), ο Ali σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και την εφημερίδα Al-Dostor με έδρα το Κάιρο.

19 Οκτωβρίου 2023

Ο Abu Aathra, βιντεογράφος για την τηλεόραση Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε μαζί με τον αδελφό του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Roya News με έδρα το Αμμάν.

18 Οκτωβρίου 2023

Δημοσιογράφος και διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, ο Al-Nady σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και το παλαιστινιακό πρακτορείο Τύπου Safa.

17 Οκτωβρίου 2023

Ο Balousha, δημοσιογράφος και διοικητικός και οικονομικός διευθυντής του γραφείου του τοπικού καναλιού μέσων ενημέρωσης Palestine Today στη Γάζα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά Al-Saftawi στη βόρεια Γάζα, ανέφεραν το πρακτορείο Anadolu και ο Guardian.

Ο Bhar, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Al-Aqsa TV που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το TRT Arabia και την αραβική εφημερίδα Shorouk News που εδρεύει στο Κάιρο.

16 Οκτωβρίου 2023

Δημοσιογράφος που εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Al-Manara και το πρακτορείο ειδήσεων HQ, ο Χαμπίμπ σκοτώθηκε μαζί με αρκετά μέλη της οικογένειάς του όταν πυραυλική επίθεση έπληξε το σπίτι του κοντά στη συνοικία Ζεϊτούν, νότια της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και τον ανεξάρτητο παλαιστινιακό ειδησεογραφικό οργανισμό International Middle East Media Center.

14 Οκτωβρίου 2023

Ο Dawas, συγγραφέας του Palestine Chronicle και συγγραφέας του We Are Not Numbers (WANN), ενός παλαιστινιακού μη κερδοσκοπικού προγράμματος υπό την ηγεσία των νέων, σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς του στην πόλη Beit Lahia στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το WANN και το Palestine Chronicle.

13 Οκτωβρίου 2023

Η Mema κατείχε τη θέση της επικεφαλής της Επιτροπής Γυναικών Δημοσιογράφων στην Παλαιστινιακή Συνέλευση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μια οργάνωση που έχει δεσμευτεί να προάγει το έργο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων στα μέσα ενημέρωσης. Η σορός της ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού της στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, που βρίσκεται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και επλήγη από ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa.

Ο Μουμπάρακ, δημοσιογράφος του ραδιοφώνου Al Aqsa Radio που πρόσκειται στη Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ομάδα για την ελευθερία του Τύπου Skeyes και το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων που εδρεύει στη Βηρυτό.

Ο Abdallah, βιντεογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters με έδρα τη Βηρυτό, σκοτώθηκε κοντά στα σύνορα με το Λίβανο από βλήματα που προέρχονταν από την κατεύθυνση του Ισραήλ. Ο Abdallah και αρκετοί άλλοι δημοσιογράφοι κάλυπταν τους βομβαρδισμούς κοντά στην Alma Al-Shaab στο νότιο Λίβανο μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

12 Οκτωβρίου 2023

Δημοσιογράφος του ραδιοφώνου Sowt Al-Asra Radio (Radio Voice of the Prisoners), ο Shehab, μαζί με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι του στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων, την παλαιστινιακή ομάδα για την ελευθερία του Τύπου MADA και την ειδησεογραφική ιστοσελίδα The New Arab με έδρα το Λονδίνο.

11 Οκτωβρίου 2023

Ο Αμπού Ματάρ, ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa.

10 Οκτωβρίου 2023

Ο Al-Taweel, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Al-Khamsa News, σκοτώθηκε όταν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν μια περιοχή όπου στεγάζονταν διάφορα μέσα ενημέρωσης στη συνοικία Rimal της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Al Jazeera και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Sobh, φωτογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Khabar, σκοτώθηκε όταν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν μια περιοχή όπου στεγάζονται διάφορα μέσα ενημέρωσης στη συνοικία Rimal της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Al Jazeera και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa.

Ο Alnwajha, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Khabar, τραυματίστηκε όταν ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν μια περιοχή όπου στεγάζονται διάφορα μέσα ενημέρωσης στη συνοικία Rimal της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Al Jazeera και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa της Παλαιστινιακής Αρχής. Πέθανε από τα τραύματά του αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή ομάδα για την ελευθερία του Τύπου MADA, το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων και τον παλαιστινιακό ειδησεογραφικό ιστότοπο AlWatan Voice.

Journalists are civilians doing important work & must not be targeted by warring parties.

Millions across the world are counting on reporters to provide accurate information about the #Israel #Gaza war.

Journalists, like all civilians, must be protected—they are #NotATarget. pic.twitter.com/tKKrrU25N7

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) November 1, 2023