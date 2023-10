Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ ξεκινά

Τo Φεστιβάλ σε ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων με 270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες υποδέχεται την λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, ενώ παράλληλα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers.

Ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass. Παράλληλα, η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ.

Και φυσικά το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον Νίκο Περάκη.

Το poster του 64ου ΦΚΘ υπογράφει ο εικαστικός καλλιτέχνης Βασίλης Σελιμάς, ενώ το σποτ του Φεστιβάλ δημιούργησε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Θανάσης Νεοφώτιστος

Η μεγάλη πρεμιέρα

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 με την ταινία «Στη φωτιά» του γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Για 10 ημέρες οι ταινίες θα προβάλλονται στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, θα μπορούμε να παρακολουθούμε 79 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 με την προβολή της ταινίας Πεσμένα Φύλλα του αγαπημένου φινλανδού δημιουργού Άκι Καουρισμάκι, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες.

Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου

35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

– Είκοσι τρεις ταινίες σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα»

– Ειδική προβολή από το Φεστιβάλ και τη Finos Film στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου.

– Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας