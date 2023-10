Γιατί σιωπούν τα «Φιλαράκια» για τον Μάθιου Πέρι

Και ενώ εκατομμύρια άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής στον Μάθιου Πέρι, προκαλεί έκπληξη ότι τα «Φιλαράκια» του έχουν τηρήσει σιγή ιχθύος μέχρι στιγμής.

Με τον Μάθιου Πέρι να είναι πιο γνωστός για τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ μετά από δέκα σεζόν και ένα πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής κωμικής σειράς «Φιλαράκια», προκαλεί αίσθηση που δεν έχουν αντιδράσει μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οι πέντε συμπρωταγωνιστές του.

Με εξαίρεση τη Λίζα Κούντροου, εκ μέρους της οποίας μίλησε κάποια πηγή στην DailyMail, η Τζένιφερ Άνιστον, η Κάρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και ο Ματ Λε Μπλανκ δεν έχουν αναφερθεί στον θάνατο του Μάθιου Πέρι μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Το καστ της σειράς «Φιλαράκια» φέρεται να είναι συγκλονισμένο από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Μάθιου Πέρι, του ανθρώπου που περιγράφεται ως «αδερφός τους» από προσκείμενη πηγή.

Λίγοι μόνο από τους συμπρωταγωνιστές του λαμπερού ηθοποιού στη σειρά έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον πρόωρα χαμένο ηθοποιό. Στην είδηση μάλιστα του θανάτου του υπήρξε αντίδραση από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς «Φιλαράκια» στο Instagram.

Ο Μάθιου Πέρι συνεργάστηκε με τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer για δέκα κύκλους της σειράς, ενώ έδωσε το παρών και στο θρυλικό reunion του 2021 με τίτλο «Friends: The Reunion».

«Το καστ έχει αναστατωθεί από την απώλεια του αδερφού τους, γιατί έτσι ήταν ο Μάτι, αδερφός τους», σημείωσε πηγή στο PageSix μετά την είδηση του θανάτου του 54χρονου ηθοποιού. «Είναι απλώς συντετριμμένοι», υπογράμμισε.

Ο Μάθιου Πέρι έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ που δημιούργησαν οι Marta Kauffman και ο David Crane. Οι δημιουργοί της σειράς δήλωσαν βαθιά λυπημένοι για την απώλεια, περιγράφοντας τον Μάθιου Πέρι ως αγαπημένο φίλο.

«Θα τιμούμε πάντα τη χαρά, το φως, την εκτυφλωτική ευφυΐα που έφερνα σε κάθε στιγμή. Όχι μόνο στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή», ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην οικογένεια και τους φίλους του», υπογράμμισαν στην κοινή τους ανακοίνωση.

Ήταν πριν από λίγες ώρες που μίλησε άνθρωπος από το περιβάλλον της Λίζα Κούντροου για τον ξαφνικό χαμό του ηθοποιού. Η τηλεοπτική «Φοίβη» πιστεύει πως ο αγαπημένος της συμπρωταγωνιστής στα «Φιλαράκια» μπορεί να πέθανε εξαιτίας της επίδρασης των φαρμάρκων ενώ βρισκόταν στο τζακούζι του.

«Αν και κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι ήταν τα φάρμακα -συνταγογραφούμενα ή όχι- φυσικά αυτή είναι μια σκέψη στο μυαλό όλων μας». Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον της Λίζα Κάντροου. Η ηθοποιός είναι μπερδεμένη γιατί πίστευε πως ο Μάθιου Πέρι είχε επιτέλους βρει την ειρήνη με τον εαυτό του.

Η ηθοποιός που υποδύθηκε τη «Φοίβη» στην εμβληματική κωμική σειρά «Φιλαράκια» δήλωσε πως ο θάνατός του δεν φαίνεται αληθινός σε κανέναν από την παρέα.

Ήταν πριν από λίγες ώρες που οι φωτογράφοι μάλιστα απαθανάτισαν τον Ντέιβιντ Σουίμερ έξω από το σπίτι του, με τον τηλεοπτικό «Ρος» από τα «Φιλαράκια» να κάνει απλά το σήμα της ειρήνης με το χέρι του.

Alert – EXCLUSIVE: Downcast David Schwimmer flashes a peace sign one day after Friends co-star Matthew Perry’s death – as he collects Chinese food delivery at his NYC home before leaving with his family https://t.co/OL1pTfVsN3 pic.twitter.com/H35gKjh38x

— Alert Content (@thealertcontent) October 30, 2023