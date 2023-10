Ο Μάθιου Πέρι δεν ήθελε να τον θυμόμαστε για τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια

Με τον κόσμο να έχει κατακλύσει τα social media με συγκινητικά αντίο στον Μάθιου Πέρι και τα hashtags Μάθιου Πέρι, Φιλαράκια και Τσάντλερ να βρίσκονται στα top trends, αποκαλύπτεται ο τρόπος που ήθελε να τον θυμόμαστε στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή.

Είναι εκατομμύρια οι χρήστες που στέλνουν το δικό τους αντίο στον λαμπερό ηθοποιό, ανεβάζοντας σκηνές και ατάκες του ως Τσάντλερ Μπινγκ από τα Φιλαράκια. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος για τον οποίο ο λαμπερός ηθοποιός ήθελε να τον θυμόμαστε.

Επιθυμία του χαρισματικού ηθοποιού ήταν να τον έχουμε στη μνήμη μας ως έναν χρήσιμο άνθρωπο που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κάνει τους άλλους να απελευθερωθούν από τους εθισμούς τους. Ήταν μια επιθυμία που είχε εκφράσει μόλις έναν χρόνο πριν από τον ξαφνικό χαμό του στα 54 του χρόνια.

Εθισμούς από τους οποίους είχε εξαρτηθεί και ο ίδιος, καθώς έδινε για χρόνια μάχη για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

«Το καλύτερο για μένα είναι αν κάποιος έρθει και μου πει πως «δεν μπορώ να σταματήσω το αλκοόλ, μπορείς να με βοηθήσεις;» ότι μπορώ να πω ναι και να το κάνω. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα.

Και το έχω πει αυτό εδώ και αρκετό καιρό πως όταν πεθάνω δεν θέλω τα Φιλαράκια να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί για μένα. Θέλω εκείνο να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί και θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου προσπαθώντας να το αποδείξω», σημείωνε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Πέρι.

Matthew Perry revealed how he wanted to be remembered in a poignant interview just one year before his death. https://t.co/jTm9ZljZUE

— news.com.au (@newscomauHQ) October 30, 2023