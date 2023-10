Οι σύντομοι και οι μακροχρόνιοι έρωτες του Μάθιου Πέρι

Κατά τη διάρκεια των τριάντα χρόνων του στη βιομηχανία του θεάματος, ο Perry είχε συνάψει αρκετές ερωτικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και σχέσεων με αστέρες του Χόλυγουντ, όπως με την Julia Roberts και την Cameron Diaz.

Ταυτόχρονα, μια ταραχώδης περίοδος της ζωής του ηθοποιού ήρθε στο προσκήνιο, με τη συμμετοχή του στα Φιλαράκια. Όταν άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστός και αγαπητός, άρχισε να αποκαλύπτεται ο εθισμός του στο αλκοόλ, τον οποίο ο Πέρι περιέγραψε λεπτομερώς στα απομνημονεύματα του το 2022, με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Φίλοι, εραστές και το Μεγάλο Δυσάρεστο Πράγμα (εννοώντας κατάσταση).

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχασε σχέσεις λόγω του εθισμού του, ευχαρίστησε αρκετές από τις προηγούμενες ερωμένες του που του έσωσαν τη ζωή – όπως η πρώτη του φίλη, Gabrielle Bober, η οποία όπως αναφέρει στα απομνημονεύματα του ήταν «εκείνη που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί μου και με έστειλε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης».

Πρόσφατα, ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ένα σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας. Πηγές της αστυνομίας επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του Πέρι στους Los Angeles Times. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πέρι βρέθηκε σε ένα τζακούζι στο σπίτι του και ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στον τόπο του εγκλήματος.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε στο PEOPLE ότι οι αστυνομικοί απάντησαν σε κλήση στη διεύθυνση του Πέρι σχετικά με το θάνατο ενός άνδρα γύρω στα πενήντα, αλλά δεν επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του θανόντος.

Ακολουθεί μια αναδρομή σε κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις του Πέρι.

Valerie Bertinelli

Ο Πέρι αποκάλυψε στα απομνημονεύματα του ότι είχε μια μυστική ερωτική συνάντηση με την Bertinelli, ενώ ο τότε σύζυγος της, ο αείμνηστος Έντι Βαν Χάλεν, ήταν αναίσθητος λίγα μέτρα πιο δίπλα.

«Η Valerie κι εγώ είχαμε ένα μακροχρόνιο, περίπλοκο φλερτ», έγραψε στα απομνημονεύματα του. Ο ηθοποιός των Friends αποκάλυψε ότι είχε έντονα συναισθήματα για την πρώην συμπρωταγωνίστρια του στο Sydney, αλλά οι δυο τους δεν βγήκαν ποτέ επίσημα ραντεβού.

Tricia Fisher

Ο Πέρι άρχισε να βγαίνει με την Tricia Fisher, την ετεροθαλή αδελφή της αείμνηστης Carrie Fisher, περίπου την εποχή που τελείωναν τα γυρίσματα του A Night in the Life of Jimmy Reardon. Ήταν 18 ετών εκείνη την εποχή.

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά τις λεπτομέρειες στις οποίες εμβάθυνε η σχέση του μαζί της, σημειώνοντας ότι τα πράγματα πήγαν από συναισθηματικά σε σωματικά πολύ γρήγορα. Παρά την έντονη επιθυμία της να περάσει το ειδύλλιό τους στο επόμενο επίπεδο, ο Perry προσπάθησε να μείνει πιστός στην απόφαση του να περιμένει.

«Η απόφαση μου να περιμένω, κράτησε δύο μήνες. Τα χαϊδολογήματα που δεν οδηγούσαν πουθενά είχαν αρχίσει να προκαλούν και στους δύο μας υπερένταση», έγραψε – έτσι η Tricia έκανε την πρώτη κίνηση και τον πήγε στο κρεβάτι του.

Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν η πρώτη διάσημη σύντροφος του Πέρι

Αν και χώρισαν για κάποιο διάστημα, επανασυνδέθηκαν και πάλι αργότερα. «Χρόνια αργότερα, η Tricia και εγώ θα βγαίναμε ξανά, ενώ τα Φιλαράκια βρίσκονταν στο ζενίθ τους», σημείωσε ο Perry. «Δεν με εγκατέλειψε, αλλά οι παλιοί φόβοι έκαναν την εμφάνιση τους και έδωσα τέλος στη σχέση».

Γκουίνεθ Πάλτροου

Στα απομνημονεύματα του, ο Πέρι μιλάει για μια σειρά από πρώην σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Γκουίνεθ Πάλτροου, περιγράφοντας τη ως μια «σύντομη συνάντηση χαμουρέματος σε μια ντουλάπα»το καλοκαίρι πριν από την προβολή των Friends το 1994.

Όταν το εν λόγω θέμα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο GQ, ο Πέρι αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να σκεφτεί η ηθοποιός για το δημοσιευθέν απόσπασμα. «Ας ελπίσουμε ότι θα το βρει μια χαριτωμένη ιστορία», είπε. «Θα ήταν άσχημο αν η Γκουίνεθ Πάλτροου με μισούσε- δεν θα μου άρεσε αυτό».

Τζούλια Ρόμπερτς

Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν η πρώτη διάσημη σύντροφος του Πέρι. H σχέση τους γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός επεισοδίου της σειράς Friends. Στα απομνημονεύματά του, ο ηθοποιός διηγήθηκε την ιστορία του για το πώς η Roberts δέχτηκε να συμμετάσχει ως guest star στην επιτυχημένη κωμική σειρά.

Οι δυο τους έβγαιναν για λίγους μήνες πριν ο Πέρι της ζητήσει να χωρίσουν, προς μεγάλη έκπληξη της Τζούλια Ρόμπερτς.

«Δύο μήνες αργότερα, ήμουν ελεύθερος», έγραψε ο Perry. «Το να βγαίνω με την Τζούλια Ρόμπερτς, ήταν too much, για εμένα, Ήμουν συνεχώς σίγουρος ότι θα με χώριζε. Γιατί να μην το κάνει; Δεν ήμουν αρκετός, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρκετός, ήμουν κατεστραμμένος, περίεργος, μη ερωτεύσιμος».

Ρέιτσελ Νταν

Ο Πέρι έβγαινε με την πρώην σπουδάστρια μόδας και μακροχρόνια φίλη του Ρέιτσελ Νταν για δύο χρόνια πριν χωρίσουν το 2005. Στα απομνημονεύματά του, την περιέγραψε ως «την πρώην κοπέλα των ονείρων του».

Οι δυο τους χώρισαν περίπου την εποχή που τελείωσαν τα Φιλαράκια. «Δεν υπήρξε κανένα δράμα (στον χωρισμό), απλά μια δέσμευση από τον Πέρι να παραμείνει «πιστός» στη νηφαλιότητά του», δήλωσε τότε στο PEOPLE ένας φίλος του πρώην ζευγαριού.

Κάμερον Ντίαζ

Ο Πέρι περιέγραψε αναλυτικά ένα συμβάν που συνέβη με την Κάμερον Ντίαζ σε ένα δείπνο με φίλους και γνωστούς, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Justin Timberlake το 2007. Θυμήθηκε ότι η Κάμερον Ντίαζ «κατά λάθος» χτύπησε το πρόσωπο του, ενώ στόχευε τον ώμο του, αφού είπε «κάτι έξυπνο» μετά από ένα παιχνίδι Pictionary.

«Αποφάσισα να αρραβωνιαστώ και ευτυχώς, έτυχε να βγαίνω με τη σπουδαιότερη γυναίκα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή», δήλωσε τότε ο Πέρι στο PEOPLE

Molly Hurwitz

Ο Πέρι άρχισε να βγαίνει με τη μάνατζερ, Molly Hurwitz το 2018 και της ζήτησε να τον παντρευτεί τον Νοέμβριο του 2020. «Αποφάσισα να αρραβωνιαστώ και ευτυχώς, έτυχε να βγαίνω με τη σπουδαιότερη γυναίκα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή», δήλωσε τότε ο Πέρι στο PEOPLE

Παρά τη δημοτικότητα του Perry, οι δυο τους κράτησαν μια σχέση χαμηλού προφίλ. Η Hurwitz δημοσίευσε ένα γλυκό αφιέρωμα στην σελίδα της στο Instagram την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2020. «Δεύτερη χρονιά που είναι ο Βαλεντίνος μου, αλλά η πρώτη ως Instagram influencer», έγραψε αναφερόμενη στο τεράστιο κοινό του ηθοποιού. «Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στον αγαπημένο μου».

Έξι μήνες μετά, ο ηθοποιός της έκανε την πρόταση γάμου ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Ελβετία- ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν οριστικά τον Ιούνιο του 2021. «Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά και αυτό είναι ένα από αυτά», ανέφερε η Perry σε δήλωσή της στο PEOPLE. «Εύχομαι στη Molly τα καλύτερα»

