Φλόριντα: Οι πιο «τρελοί» αγώνες στη Γη – Σούμο με μπυροκοιλιές και λασπομαχίες

Έτοιμη να υποδεχθεί το πιο «τρελό αθλητικό γεγονός» που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ είναι η Φλόριντα. Δεν είναι φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες αλλά ένας διαγωνισμός που έχει σαν έμπνευση την παράξενη συμπεριφορά και τα συλλογικά καμώματα ανθρώπων της πολιτείας.

Το φαινόμενο «ο άνδρας της Φλόριντα» (Florida Man) αποτελεί τάση του διαδικτύου εδώ και περίπου μια δεκαετία, κυρίως χάρη σε έναν λογαριασμό στο Twitter που δημοσιεύει πραγματικούς τίτλους που περιγράφουν λεπτομερώς την παράξενη συμπεριφορά των κατοίκων της Φλόριντα.

«Άνδρας από τη Φλόριντα που ψάχνει απεγνωσμένα να πάει στο Hooters καλεί το 911», «Άνδρας από τη Φλόριντα συνελήφθη επειδή προσπάθησε να μεθύσει αλιγάτορα» και «Άνδρας από τη Φλόριντα προσπαθεί να κλέψει παϊδάκια κρύβοντάς τα στο παντελόνι του» είναι μερικοί από τους «τρελούς» τίτλους που έχουν γίνει viral και αποτελούν πραγματικές ειδήσεις.

Οι διοργανωτές των αγώνων «Florida Man» περιγράφουν τον διαγωνισμό ως «την πιο τρελή αθλητική αναμέτρηση στη Γη». Οι αγώνες θα διακωμωδήσουν τη φήμη της Φλόριντα για την παραγωγή παράξενων ειδήσεων που αφορούν όπλα, ναρκωτικά, ποτά και ερπετά – ή κάποιο συνδυασμό και των τεσσάρων.

«Αυτό δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι ένα μοναδικό θέαμα της Φλόριντα!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές στον ιστότοπο των αγώνων.

Τα πέντε παιχνίδια

Στους αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2024 στο Σεντ Ογκουστίν της Φλόριντα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε πέντε παιχνίδια σώμα με σώμα με «γεύση» από τη ζωή των ανδρών της Φλόριντα.

Το Evading Arrest Obstacle Course (Αποφυγή σύλληψης σε πορεία με εμπόδια), στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι πηδούν πάνω από φράχτες και μέσα από αυλές ενώ τους κυνηγούν πραγματικοί αστυνομικοί.

Tο Category 5 Cash Grab (Αρπαγή χρημάτων κατηγορίας 5), στο οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αρπάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από ένα περίπτερο ενώ φυσάει άνεμος.

Το Weaponized Pool Noodle Mud Duel (Λασπομάχια με όπλο μακαρόνια κολύμβησης από αφρό), όπου κάποιος μπορεί να δοκιμάσει τη δύναμή του μέσα στο Κολοσσαίο των Αγώνων του Άνδρα της Φλόριντα (μία υπερυψωμένη πισίνα).

Μία άλλη αναμέτρηση είναι ένας αγώνας δρόμου. Το Catalytic Converter, 2 bikes and a handful of copper pipes: Race against time (Ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο: δύο μηχανάκια, ένας καταλύτης και μερικοί χαλκοσωλήνες), όπου κάποιος μπορεί να αναμετρηθεί σε έναν αγώνα ένας προς ένας, ο οποίος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ζήσουν μια μέρα τη ζωή του άνδρα από τη Φλόριντα.

Σαν κερασάκι στην τούρτα δεν θα μπορούσε να λείπει η πάλη αλά σούμο της Φλόριντα με μπυροκοιλιές (Beer Belly Florida Sumo), το οποίο προκαλεί τον συμμετέχοντα να βουτήξει με τη μπυροκοιλιά του θηρίου στο ρινγκ, καθώς προσπαθεί να πετάξει τον αντίπαλό του έξω από αυτό.

«Θα είναι πραγματικά μια ευκαιρία να ζήσετε τη ζωή του άνδρα της Φλόριντα για μια μέρα»

«Σκεφτήκαμε, πώς μπορούμε πραγματικά να παίξουμε με αυτά τα πρωτοσέλιδα για τους άντρες της Φλόριντα για τα οποία ακούμε τόσα πολλά», δήλωσε ο δημιουργός της εκδήλωσης Πιτ Μέλφι στην Orlando Sentinel.

«Κάποιος μου έδωσε την ιδέα να το κάνουμε αθλητικό διαγωνισμό», είπε ακόμα όπως αναφέρει στο Sky News.

«Θα είναι μια άγρια μέρα με παιχνίδια λάσπης και διαδρομές με εμπόδια τύπου Φλόριντα. Θα είναι πραγματικά μια ευκαιρία να ζήσετε τη ζωή του άνδρα της Φλόριντα για μια μέρα», είπε ακόμα.

Δύο πρώην πρωταγωνιστές της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής American Gladiators της δεκαετίας του 1990 συμφώνησαν να χρησιμεύσουν ως διαιτητές κατά τη διάρκεια της «τρελής, ολοήμερης εκδήλωσης».