Μαντόνα: Πιο λαμπερή από ποτέ ξεκίνησε την περιοδεία της

Χιλιάδες ένθερμοι θαυμαστές της Μαντόνα βρέθηκαν στο στάδιο για να απολαύσουν τη λατρεμένη τους καλλιτέχνη. Η παγκόσμια περιοδεία της διάσημης τραγουδίστριας είχε αρχικά αναβληθεί όταν της παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και στη νοσηλεία της σε ΜΕΘ, στα τέλη Ιουνίου. Με δυστυχώς πολλές φήμες για την πορεία της ζωή της. Όμως μία βασίλισσα ποτέ δεν εγκαταλείπει εύκολα και η Μαντόνα ανακοίνωσε στις 9 Αυγούστου, μέσα από το προφίλ της στο instagram, πως οι πρόβες για την περιοδεία της είχα και πάλι ξεκινήσει. Μια είδηση που προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό της στους φανατικούς φίλους της.

Η συναυλία που έδωσε ως εναρκτήρια της περιοδείας της είχε από όλα, εκτός από μουσική, τραγούδια και χειροκροτήματα. Την ώρα του σόου της υπήρξαν και ιδιαίτερες στιγμές, μέσα από τις οποίες η σταρ της ποπ έδειξε μια πιο ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά της.

Μία από εκείνες τις στιγμές, ήταν όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Little Star», από το άλμπουμ της «Ray of Light» του 1997, αντί για το «Happy Birthday» για τη μεγαλύτερη κόρη της Λούρδη, η οποία είχε τα 27α γενέθλιά της την ίδια ημέρα που η μητέρα της ξεκίνησε την περιοδεία της.

Κατά την διάρκεια επίσης της συναυλία της, η Μαντόνα μίλησε με έναν βαθιά συναισθηματικό λόγο για τον πόλεμο στο Ισραήλ. «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να υποφέρουν, έφηβους να υποφέρουν, ηλικιωμένους να υποφέρουν. Όλα αυτά είναι αποκαρδιωτικά».

Ενώ πρόσθεσε πως: «Αλλά παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, τα πνεύματά μας δεν μπορούν να ραγίσουν… Μπορούμε να ενωθούμε με έναν σκοτεινό και κακό τρόπο, ή μπορούμε να ενωθούμε από ένα σημείο φωτός και αγάπης. Και αν το έχουμε όλοι αυτό στη συλλογική μας συνείδηση, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και μπορούμε να φέρουμε ειρήνη, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε όλο τον κόσμο».

Ακόμα η Μαντόνα αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, πριν από τρεις μήνες, αποκαλύπτοντας πως δεν περίμενε ότι θα κατάφερνε να να δει να πραγματοποιείται η συναυλία της.

«Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα. Ούτε οι γιατροί μου. Ξέχασα πέντε μέρες από τη ζωή μου, ή τον θάνατό μου… Αλλά τα παιδιά μου ήταν εκεί και τα παιδιά μου πάντα με σώζουν, κάθε φορά. Πρέπει να είμαι εκεί για τα παιδιά μου» εξήγησε. Αξίζει να σημειωθεί πως 3 από τα παιδιά της ο David, η Mercy James και η Estere, εμφανίστηκαν στη σκηνή κατά την διάρκεια της συναυλίας.

Κατά τη διάρκεια του σόου της στο Λονδίνο, η Μαντόνα δεν παρέλειψε να αποτίσει φόρο τιμής στον Μάικλ Τζάκσον. Οι οθόνες πίσω της άναψαν, δείχνοντας τη σταρ και τον τραγουδιστή να χορεύουν μαζί σε ένα remix των διάσημων κομματιών «Billie Jean» και «Like a Virgin».

Στη συνέχεια, αγκαλιάζονται, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «δεν θα μπορέσω ποτέ να πω αντίο».

Madonna pays touching tribute to Michael Jackson as she kicks off Celebration tour in London with emotional ‘never can say goodbye’ message to the late singer https://t.co/HXpvjlMMe8

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 15, 2023