Γερμανία: Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα και συναγωγές

Τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα και συναγωγές θα εντατικοποιηθούν το προσεχές διάστημα σε όλη τη Γερμανία, ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς και την απάντηση του ισραηλινού στρατού με «σφυροκόπημα» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Βρισκόμαστε σε εντατική επικοινωνία με τις αρχές ασφαλείας. Τα μέτρα της αστυνομίας σε εβραϊκά ιδρύματα θα αυξηθούν σε όλη τη Γερμανία. Πρόκειται για αντίδραση στον γενικά αυξημένο κίνδυνο», ανακοίνωσε το Συμβούλιο μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Νωρίτερα σε περιοχή του Βερολίνου άνδρες αραβικής καταγωγής, μέλη της οργάνωσης Samidoun πανηγύριζαν τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, κερνούσαν τους περαστικούς γλυκά και, μιλώντας στις κάμερες τηλεοπτικών σταθμών, τις δικαιολογούσαν. Κατόπιν, σύμφωνα με την WELT, ζήτησαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία να διαγράψουν το υλικό. «Ζήτω η αντίσταση του παλαιστινιακού λαού. Μοιράζουμε γλυκά για να γιορτάσουμε τη νίκη της αντίστασης», έγραψε η οργάνωση στο X (πρώην Twitter), ενώ στην ανάρτηση περιλαμβάνεται η εικόνα ενός άνδρα τυλιγμένου με την παλαιστιανική σημαία.

Today in Berlin! Spontaneous demonstration in the streets for Palestinian Liberation. From the river to the sea, Palestine will be free! pic.twitter.com/jlDtFbRimx

— Samidoun Network (@SamidounPP) October 7, 2023