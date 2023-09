Αθλητικά παπούτσια συν παντελόνι κουστουμιού ισούνται με μια iconic φωτογράφιση του Tupac

«To να φωτογραφίζω ράπερ δεν ήταν στα πλάνα μου», είπε ο Michel Haddi, ο Γαλλοαλγερινός φωτογράφος του οποίου το νέο έργο είναι μια μονογραφία αφιερωμένη στον πατέρα της ραπ, Tupac Shakur. «Όταν μετακόμισα στην Αμερική όμως αυτό άλλαξε», συνέχισε. «Το (ραπ) έγινε η κουλτούρα μου».

Κατά τη διάρκεια του τριακονταετούς φωτογραφικού του επαγγελματικού ταξιδιού, ο Haddi έχει φωτογραφίσει κορυφαίες διασημότητες και μοντέλα από όλο τον κόσμο για περιοδικά και διαφημιστικές καμπάνιες. Τα έργα του τα συναντάμε σε χώρους εκθέσεων αλλά και σε «έντυπα αιθουσών αναμονής», τα οποία είναι ικανά να εγείρουν συζητήσεις.

Η φωτογράφιση ήταν το πεπρωμένο μου, είπε ο Haddi στο CNN. Μεγαλωμένος σε ορφανοτροφεία στα προάστια του Παρισιού, το δικό του «αστέρι» τον οδήγησε στη τέχνη της φωτογραφίας σε ηλικία 18 ετών μετά από μια τυχαία συνάντηση με έναν άλλο φωτογράφο, ενώ εργαζόταν σε νυχτερινή βάρδια ξενοδοχείου.

«Δεν ήξερα πολλά για τη μουσική του»

Ομοίως, ο Tupac, γιος των μελών των Μαύρων Πανθήρων, είχε μια «νομαδική» ζωή με μόνη συντροφιά τη μητέρα του και την αδερφή του. Στην εφηβεία του φεύγει τελείως από τη μητρική στέγη. Λίγα χρόνια αργότερα, δημοσιεύει το τραγούδι «Dear Mama», στο οποίο μιλάει για τις τεταμένες σχέσεις με τη μητέρα του, καταλήγοντας στον διαπεραστικό στοίχο «Ain’t a woman alive that could take my mama’s place».

Το όραμα του Haddi ήταν να φωτογραφίσει τον Tupac – τον οποίο περιέγραψε σε προηγούμενη συνέντευξη ως «κομψό και ευγενικό» – ως Martin Luther King

Το 1993, όταν ο Tupac και ο Haddi συναντήθηκαν για πρώτη φορά για τη φωτογράφιση, ο 22χρονος τότε ράπερ ετοιμαζόταν για την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας του, Poetic Justice, ένα ρομαντικό δράμα στο οποίο η Janet Jackson είχε κλέψει την καρδιά του. «Δεν ήξερα πολλά για τη μουσική του», είπε ο Haddi.

Τα γυρίσματα έγιναν κοντά στο σπίτι του Haddi στο προάστιο του Λος Άντζελες, Venice Beach, όπου ο Haddi έκανε την προτεραιότητά του να δημιουργήσει κοινό έδαφος με τον Tupac – ο οποίος είχε φέρει μαζί του τον John Singleton. «Αμέσως είπα: «Ξέρεις, αν ήμουν Αμερικανός, οι άνθρωποι θα με χαρακτηρίζουν ως Αφροαμερικανό, επειδή η μαμά μου είναι Βορειοαφρικανή» – και ξέσπασαν σε γέλια. Είπαν, «καλά, θεωρητικά έχεις δίκιο, αλλά είσαι λίγο χλωμός φίλε μου». Ο πάγος έσπασε εκείνη τη στιγμή, καθώς με είδαν σαν κάποιον που ήρθε από άλλο μέρος, χωρίς να με κριτικάρουν».

«Ο Tupac ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Μέναμε μαζί για 4 μήνες, όταν δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας. Ήταν το πιο οδυνηρό συμβάν της ζωής μου»

Το όραμα του Haddi ήταν να φωτογραφίσει των Tupac – τον οποίο περιέγραψε σε προηγούμενη συνέντευξη ως «κομψό και ευγενικό» – ως Martin Luther King. «Τον ρώτησα: «Συμφωνείς με αυτή την οπτική; Θέλω να σε ντύσω με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα». Ο Τζον Σίνγκλετον, ο σκηνοθέτης, ρώτησε γιατί, λέγοντας «δεν βλέπω τον Tupac σαν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ». Τότε ο Hadidi απάντησε: «Εντάξει τότε, πάρε τη φωτογραφική μου μηχανή και τράβηξε μόνος σου υλικό.» Ο Tupac τότε είπε «Τζον σε παρακαλώ, άσε τον άνθρωπο ήσυχο να δουλέψει».

«Έτσι, τον φωτογράφησα. Μας πήρε δυο – τρείς ώρες», λέει ο Haddi.

Το νέο βιβλίο του Haddi, παρουσιάζει την εμβληματική φωτογράφιση, χρησιμοποιεί επίσης και αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του Tupac. «Ήθελα να δείξω έναν άντρα με ενσυναίσθηση», ισχυρίζεται ο Haddi. «Η βία δεν ήταν η πρωταρχική και η σημαντικότερη πτυχή της ζωής του, ήταν πραγματικά ποιητής και καλλιτέχνης. Γι’ αυτό όλοι τρελάθηκαν μαζί του. Ήθελα να δείξω τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου που είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας πραγματικός θρύλος».

Το βιβλίο έχει ως επίλογο, ένα σύνολο εικόνων, που τραβήχτηκαν το 2022, και απεικονίζουν την πρώην αυλή του σπιτιού του Tupac στο σπίτι στη γειτονιά Woodland Hills του Λος Άντζελες, όπου ζούσε με τη τότε κοπέλα του Kidada Jones το 1996, πριν από τον θάνατό του.

Όπως έγραψε η Kidada Jones στην αυτοβιογραφία του πατέρα της, Quincy Jones, : «Ο Tupac ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Μέναμε μαζί για 4 μήνες, όταν δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας. Ήταν το πιο οδυνηρό συμβάν της ζωής μου».

Όταν η αλητεία και η κοινωνικοπολιτική συνείδηση παντρεύτηκαν, γεννήθηκε ο Tupac Shakur

Η μουσική του Tupac, δεν ήταν μόνο γκανγκστεριλίκι. Ήταν επανάσταση. Η κοινότητα του, ήταν στο περιθώριο, με τις αρχές και τους λευκούς της Αμερικής, να τους πολεμούν βιαίως σε όλες τις πτυχές της ζωής τους και να τους ρημάζουν τα όνειρα.

Η μητέρα του, Afini Shakur, υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στο Κόμμα των Μαύρων Πανθήρων

Η μητέρα του Tupac, η πολιτική ακτιβίστρια Afeni Shakur, ονόμασε τον γιο της έτσι ώστε να αποδώσει φόρο τιμής σε έναν ηγεμόνα των Ίνκας που προσπάθησε – αλλά απέτυχε -να αποτρέψει τους ισπανικούς αποικιακούς στρατούς στο Περού. Όταν πήγαινε στο γυμνάσιο, ο Tupac Shakur καταδιωκόταν από πράκτορες του FBI που του κερνούσαν το μεσημεριανό γεύμα του, ζητώντας του πληροφορίες σχετικά με τον πατριό του, ο οποίος ήταν στη λίστα τους με τους δέκα πιο καταζητούμενους της Αμερικής για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980.

Το 1995, όταν ο Tupac στα δικαστήρια καθώς αντιμετώπιζε από κοινού κατηγορίες με την Interscope Records, γιατί θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη δολοφονία ενός στρατιώτη της πολιτείας του Τέξας από έναν νεαρό άνδρα που ισχυρίστηκε ότι η μουσική του Tupac τον ενέπνευσε για προβεί στη πράξη, απάντησε ότι οι λέξεις «Black Power» ήταν «σαν νανούρισμα» γι ‘αυτόν ως παιδί.

Αποφάσισε να ενταχθεί στους Μαύρους Πάνθηρες, όταν άκουσε τον Μπόμπι Σιλ να μιλά. Ο Σιλ συνήθιζε να λέει ότι η επανάσταση θα έρθει από απλούς, καθημερινούς Μαύρους ανθρώπους σαν κι αυτήν.

Ήταν προφανές το πόσο επηρέασε τη ζωή του Tupac, η μητέρα του. Άλλωστε, έφτασε μέχρι και να γράψει το τραγούδι Dear Mama για εκείνη, το οποίο έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Οι αγώνες της μητέρας του υπήρξαν ζωή έμπνευσης για τον ίδιο. Ως ανύπαντρη μητέρα που, παρά τις αντιξοότητες, άντεξε και τον βοήθησε να γίνει ο θρυλικός άντρας που έγινε. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε τους ρηξικέλευθους pro – choice στίχους του «Από τη στιγμή που ένας άνδρας δε μπορεί να γεννήσει, δεν έχει κανένα δικαίωμα να λέει σε καμία γυναίκα, αν και πότε θα το κάνει αυτή».

Η μητέρα του, Afini Shakur, υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στο Κόμμα των Μαύρων Πανθήρων, στο οποίο εντάχθηκε το 1968, όταν ήταν ακόμα έφηβη.

Αποφάσισε να ενταχθεί στους Μαύρους Πάνθηρες, όταν άκουσε τον Μπόμπι Σιλ να μιλά. Ο Σιλ συνήθιζε να λέει ότι η επανάσταση θα έρθει από απλούς, καθημερινούς Μαύρους ανθρώπους σαν κι αυτήν.

Η Afini δίδαξε στον Tupac τι σημαίνει να είσαι επαναστάτης και πάλεψε με νύχια και με δόντια για να τον οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση. Φρόντισε ο Tupac να έρθει σε επαφή με τις τέχνες, κάτι που επέτρεψε στις δημιουργικές του ανησυχίες να ανθίσουν και να εξελιχθούν στην καριέρα που θα του φέρει ένα σπουδαίο grammy.

Ο Afini Shakur πέθανε το 2016 σε ηλικία 69 ετών από ανακοπή. Ως μέλος του Κόμματος των Μαύρων Πάνθηρων, θεωρήθηκε απειλή για τις ΗΠΑ λόγω των επαναστατικών τους λόγων και πράξεων. Οι Μαύροι πάνθηρες αγωνίστηκαν κατά της ρατσιστικής, φασιστικής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ένα γράμμα από τον μικρό Joshua

To 1993, ο Tupac έλαβε ένα γράμμα από τους γονείς του ετοιμοθάνατου παιδιού, του Joshua. Του έγραφαν πως η τελευταία επιθυμία του Joshua, ήταν να τον συναντήσει. Τότε, ο Tupac πήγε στο Μαίρυλαντ ώστε να τον συναντήσει και να πάνε μαζί σε αγώνα μπάσκετ. Μετά το θάνατο του Joshua, o Tupac, μετανόμασε την εταιρία του από Ghetto Gospel Music σε «Το όνειρο του Joshua»

Δολοφονήθηκε το 1996, σε ηλικία 25 ετών. Αιτία θανάτου; Πυροβολισμός από άγνωστο, μέχρι και σήμερα.

*Με πληροφορίες από CNN