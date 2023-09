Αστέρας του NFL φέρεται να άφησε ταυτόχρονα τέσσερις γυναίκες έγκυες

Τα φώτα τις δημοσιότητας για όλους τους λάθος λόγους, έχει τραβήξει πάνω του της τελευταίες ώρες, ο σούπερ σταρ του NFL, Χαβιέν Χάουαρντ.

Ο 30χρονος cornerback των Μαϊάμι Ντόλφινς, φέρεται πως έχει αφήσει έγκυες τέσσερις γυναίκες και μάλιστα την ίδια χρονική περίοδο!

Την αποκάλυψη αυτή έκανε μία εκ των συντρόφων του, η οποία κατηγόρησε ανοικτά τον Αμερικανό αθλητή στα social media, πως όχι μόνο περιμένει παιδί με τρεις ακόμη γυναίκες, αλλά και πως την πίεσε προσφέροντάς της χρήματα για να διακόψει την εγκυμοσύνη της…

«Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτός ο άνδρας έχει ‘φετίχ’ να αφήνει έγκυες γυναίκες. Με πλησίασαν τρεις ακόμη γυναίκες και μου είπαν πως περιμένουν παιδί από εκείνον» είπε αρχικά.

«Έκανα υπέρηχο και του έστειλα φωτογραφίες. Θέλει να με πληρώσει να διακόψω την εγκυμοσύνη μου, όπως έχει ζητήσει και από μία άλλη κοπέλα» συμπλήρωσε η εν λόγω γυναίκα.

«Απομακρυνθείτε από αυτό τον άνθρωπο, δεν έχει σεβασμό για κανέναν. Εάν είστε έγκυες από τον Χαβιέν, μην επικοινωνήσετε μαζί μου. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με εκείνον πια» καταλήγει -μεταξύ άλλων- στην ανάρτησή της στο instagram η κοπέλα που αποκάλυψε την ιστορία.

