Συγκλονίζει η εξομολόγηση της Linda Evangelista για κακοποίηση από τον πρώην σύζυγό της

Η Linda Evangelista ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της Gérald Marie στη διάρκεια του πενταετούς γάμου τους. Απέφευγε, όπως ανέφερε, να σημαδέψει το πρόσωπό της επειδή αυτό έφερνε τα χρήματα.

Η Linda Evangelista έκανε τη σοκαριστική εξομολόγηση στο ντοκιμαντέρ του Apple TV+ «The Super Models», με το διάσημο μοντέλο να θυμάται τις καλές και τις κακές στιγμές της καριέρας της.

Η 54χρονη σήμερα Linda Evangelista ήταν παντρεμένη με τον Gérald Marie μεταξύ 1987 και 1993. Η σχέσης τους ξεκίνησε όταν ήταν 22 ετών, με το διάσημο μοντέλο να τον αφήνει στα 27 της χρόνια.

Ο Gérald Marie αργότερα κατηγορήθηκε από πολλές γυναίκες ότι διέπραξε βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, με τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με τον Guardian, να κλείνουν την έρευνα τον Φεβρουάριο λόγω παραγραφής.

«Έμαθα ότι ίσως ήμουν σε λάθος σχέση. Είναι πιο εύκολο να το λες από το να φύγεις από μία κακοποιητική σχέση. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί το έζησα. Αν ήταν απλά θέμα να πεις: θέλω διαζύγιο, τα λέμε… Δεν λειτουργεί έτσι.

Ήξερε να μην αγγίζει το πρόσωπό μου, να μην αγγίζει αυτό που έφερνε τα χρήματα, καταλαβαίνεις; Τον παντρεύτηκα όταν ήμουν 22 ετών και έφυγα όταν ήμουν 27 ετών και με άφησε να φύγω εφόσον τα πήρε όλα. Αλλά ήμουν ασφαλής και απέκτησα την ελευθερία μου» ανέφερε η Linda Evangelista.

Gerald Marie 72 allegedly raped at least 13 young Elite models because he thought that virgins were not photogenic

Marie now 72

denies all allegations made against him although his supermodel X wife Linda Evangelista has said she’s inclined to believe the victims #JeanLucBrunel https://t.co/wDplGo1Xww pic.twitter.com/pt8TaqpYHs

— Scozia (@Scozia13) June 27, 2022