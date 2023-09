Λίντα Εβαντζελίστα: Συγκλονίζει για τη μάχη με τον καρκίνο – «Είπα στο γιατρό σκάψε τρύπα, δεν θα πεθάνω από αυτό»

Σε μια κατάθεση ψυχής για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού προχώρησε η Λίντα Εβαντζελίστα. Όπως αποκάλυψε το μοντέλο διαγνώστηκε δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια με καρκίνο του μαστού.

Το supermodel των 90s μίλησε στο WSJ. Magazine και φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του φθινοπωρινού τεύχους. Μεταξύ άλλων, η 58χρονη Λίντα δήλωσε στη συνέντευξή της ότι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2018.

«Εντοπίστηκε στην ετήσια μαστογραφία μου» είπε στο περιοδικό. «Τα περιθώρια δεν ήταν καλά και λόγω άλλων παραγόντων υγείας, χωρίς δισταγμό, επειδή ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου και να μην χρειαστεί να το αντιμετωπίσω, επέλεξα μια αμφίπλευρη μαστεκτομή. Σκέφτομαι ότι ήμουν καλή και έτοιμη για τη ζωή. Ο καρκίνος του μαστού δεν πρόκειται να με σκοτώσει».

Παρόλα αυτά, ο καρκίνος δεν την εγκατέλειψε καθώς επέστρεψε τον Ιούλιο του 2022, όταν ένιωσε ένα εξόγκωμα στο στήθος της.

«Σκάψε μια τρύπα στο στήθος μου» είχε πει στον ογκολόγο της μετά τη δεύτερη διάγνωσή της. «Δεν θέλω να φαίνεται όμορφο. Θέλω να το σκάψεις. Θέλω να δω μια τρύπα στο στήθος μου όταν τελειώσεις. Με καταλαβαίνεις; Δεν θα πεθαίνω από αυτό».

Πρόσφατα, ο γιατρός της την ενημέρωσε ότι η διάγνωσή της είναι «καλή», αλλά το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι δεν ενθουσιάστηκε πλήρως με την είδηση, καθώς προχώρησε να ρωτήσει τον γιατρό της: «Γιατί δεν είναι τέλεια;».

Αποκάλυψε ότι είχε «φρικτό σκορ ογκοτύπου», ένας αριθμός που προβλέπει την πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου. Η Εβαντζελίστα ανέφερε ότι είναι ευγνώμων για κάθε μέρα, καθώς το μέλλον της προδιαγράφεται αβέβαιο.

