Η Λίντα Εβαντζελίστα πιο όμορφη από ποτέ μετά τη συγκλονιστική εξομολόγηση

Λίγες ημέρες μετά τη συγκλονιστική εξομολόγησή της για τον καρκίνο του μαστού, η Λίντα Εβαντζελίστα εμφανίστηκε πιο όμορφη από ποτέ στο βιβλιοπωλείο του Marc Jacobs για την υπογραφή του βιβλίου της.

Το supermodel Λίντα Εβαντζελίστα, ντυμένη στα μαύρα, επισκέφθηκε το Bookmarc, το πρώτο κατάστημα βιβλίων και αξεσουάρ του Αμερικανού σχεδιαστή μόδας, στη γειτονιά West Village.

Ο χώρος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Marc Jacobs περιγράφεται ως χώρος πρώτης επιλογής για παρουσιάσεις βιβλίων με φίλους και θαυμαστές.

Η Λίντα Εβαντζελίστα, η οποία συνεργάστηκε με τον θρυλικό φωτογράφο Steven Meisel, βρέθηκε στο Bookmarc για να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου τους, Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel.

Το νέο έργο ταξιδεύει τους λάτρεις της μόδας μέσα από τη μακροχρόνια φιλία της Λίντα Εβαντζελίστα και του Steven Meisel και τις συνεργασίες που την καθόρισαν.

Το 58χρονο supermodel, που εμφανίζεται στo εξώφυλλο της WSJ αποκάλυψε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια διαγνώστηκε δύο φορές με καρκίνο του μαστού. Η πρώτη φορά ήταν το 2018.

Σε μια κατάθεση ψυχής μίλησε για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού.

«Εντοπίστηκε στην ετήσια μαστογραφία μου», τόνισε η Λίντα Εβαντζελίστα. «Οι προβλέψεις δεν ήταν καλές και λόγω άλλων παραγόντων υγείας, χωρίς δισταγμό, επειδή ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου και να μην έχω να ασχοληθώ με αυτό, επέλεξα τη μαστεκτομή. Νομίζοντας ότι ήμουν καλά και έτοιμη για τη ζωή μου. Ο καρκίνος του μαστού δεν υπήρχε περίπτωση να με σκοτώσει.»

Ο καρκίνος δεν την εγκατέλειψε, καθώς επέστρεψε τον Ιούλιο του 2022, όταν ένιωσε ένα εξόγκωμα στο στήθος της.

«Σκάψε μια τρύπα στο στήθος μου» είχε πει στον ογκολόγο της μετά τη δεύτερη διάγνωσή της. «Δεν θέλω να φαίνεται όμορφο. Θέλω να το σκάψεις. Θέλω να δω μια τρύπα στο στήθος μου όταν τελειώσεις. Με καταλαβαίνεις; Δεν θα πεθαίνω από αυτό».

Η Λίντα Εβαντζελίστα ανέφερε ότι είναι ευγνώμων για κάθε μέρα, καθώς το μέλλον της προδιαγράφεται αβέβαιο.

«Ξέρω ότι έχω το ένα πόδι στον τάφο, αλλά είμαι εντελώς σε εορταστική διάθεση», είπε. «Έχω αντιμετωπίσει φρικτά προβλήματα υγείας. Είμαι σε ένα μέρος όπου είμαι τόσο χαρούμενη που γιορτάζω το βιβλίο μου, [Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel], τη ζωή μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που ζω. Οτιδήποτε έρχεται τώρα είναι μπόνους».

The noted supermodel and fashion photographer have been together through it all. Amid Evangelista’s health struggles, the close friends are examining their legacy with a new book. https://t.co/kDNGGw04HS

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 5, 2023