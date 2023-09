Ισημερινός: Εξουδετέρωσαν drone που μετέφερε εκρηκτικά σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

Βομβιστική επίθεση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας της Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, απέτρεψε χθες Τρίτη η αστυνομία, εξουδετερώνοντας drone που μετέφερε εκρηκτικά στην οροφή του σωφρονιστικού καταστήματος (στη φωτογραφία του eluniverso.com, επάνω, η πτέρυγα στην οροφή της οποίας προσγειώθηκε το drone).

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία αστυνομικοί πυροδοτούν εξ αποστάσεως το drone που εντοπίστηκε στην οροφή πτέρυγας της φυλακής La Roca («Ο Βράχος»), από τις καλύτερα φυλασσόμενες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ενα μικρό μαύρο δοχείο ήταν προσκολλημένο κάτω από το drone. Από την ελεγχόμενη έκρηξη καταστράφηκε τμήμα της οροφής του κτιρίου, το οποίο είχε εκκενωθεί νωρίτερα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Um drone com dispositivo explosivo pousou no topo de um dos pavilhões da prisão regional também conhecida como “La Roca” em Guayaquil, Equador. 👀 https://t.co/aKuCi5orqf

Σ’ αυτήν τη φυλακή υψίστης ασφαλείας έχει μεταφερθεί ο διαβόητος κακοποιός Αντόλφο Μασίας, αρχηγός της συμμορίας Los Choneros.

Ορισμένες από τις φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί σε κέντρα επιχειρήσεων συμμοριών, που συγκρούονται για την εξουσία και τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Equipe antiexplosiva da Polícia Nacional do Equador realiza detonação controlada de drone com artefatos explosivos no telhado do presídio La Roca.👀 https://t.co/gl0OE7Bczb

