Τροχαίο στην ΠΑΘΕ: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Πολλοί τραυματίες, 3 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Σοβαρό τροχαίο στο 522ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, στο ύψος του Κιλκίς, στην έξοδο προς Ευζώνων, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τουριστικό λεωφορείο με 78 επιβάτες, συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 3 άνθρωποι που επέβαιναν στα Ι.Χ, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Μιλώντας στο MEGA, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε, ότι στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και το τέταρτο είναι σοβαρά τραυματισμένο. Στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο, επέβαιναν δύο άνθρωποι που επίσης τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τραυματίστηκαν επίσης 20 επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου.









Ζοφερή κατάσταση

Οι ειδήσεις για τροχαία – πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα, απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα, με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου καταγράφουν αύξηση όσον αφορά το 2023 συγκριτικά με τους αντίστοιχους δύο περσινούς μήνες, τόσο σε επίπεδο αριθμού τροχαίων (θανατηφόρα, σοβαρά, ελαφρά) όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών και τραυματισθέντων (νεκροί, βαριά τραυματίες, ελαφρά τραυματίες).

«Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων κατά τους φετινούς θερινούς μήνες ήταν και πάλι η υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η παραβίαση προτεραιότητας και η απόσπαση προσοχής του οδηγού με οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως όμως μέσω του κινητού τηλεφώνου. Αυτές αποτελούν και τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οπως και οι παραβάσεις του ΚΟΚ από τους πεζούς», είχε αναφέρει στα «ΝΕΑ» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) επισημαίνουν: «Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αμείλικτα, με αύξηση 27,8% οδικών τροχαίων θανάτων και τραυματισμών τον μήνα Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι οι χρήστες των δρόμων είναι πιο χαλαροί και συχνά πιο απρόσεκτοι.

Η νυχτερινή διασκέδαση, τα μπάνια, η απόσπαση της προσοχής από «θορυβώδεις» παρέες του καλοκαιριού δεν συνηγορούν υπέρ της οδικής ασφάλειας.

Αδειες πόλεις όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες αλλά και προβληματικό επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελούν παράγοντες επικινδυνότητας.

Η μη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους είναι επίσης παράγοντας που δυσχεραίνει την κατάσταση, ειδικά μετά την περίοδο του κοροναϊού. που έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση των τροχαίων. Στο ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» αγωνιζόμαστε για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων με εκπαιδευτικά προγράμματα και την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκστρατειών, με πιο πρόσφατη την εκστρατεία «Enjoy Visiting Greece – Stay Safe on and off the Road», σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»».