Πιο πολύ αίμα στην ελληνική άσφαλτο κύλησε κατά τους πρώτους δύο θερινούς μήνες του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία δείχνουν αύξηση σε όλους τους αριθμητικούς δείκτες που αφορούν τα τροχαία ανά την επικράτεια, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες που αφορούσαν το καλοκαίρι του 2022.

Ενδεικτικό της ζοφερής κατάστασης στους δρόμους σχεδόν κάθε περιφερειακής ενότητας είναι οι ειδήσεις για θανατηφόρα τροχαία που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα, με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους.

Μόνο τις τελευταίες ημέρες μια 23χρονη στη Θεσσαλονίκη βρήκε τραγικό θάνατο όταν ένα γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω στο ΙΧ της, ένας 17χρονος στη Ναύπακτο, οδηγός μοτοσικλέτας, κατέληξε ύστερα από τροχαίο που είχε στον παραλιακό δρόμο της Βαριάς και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ την Τετάρτη μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών όταν ΙΧ προσέκρουσε σε νταλίκα με θύματα τον οδηγό και τη συνοδηγό του ΙΧ, ένα ανδρόγυνο από τη Ρουμανία που βρήκε ακαριαίο θάνατο, και τραυματίες τα δύο παιδιά τους που νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου», με τον μεγαλύτερο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. «Δεν αντιλήφθηκα το παραμικρό» είπε στην Αστυνομία ο βούλγαρος οδηγός της νταλίκας.

Θλιβερή πρωτιά

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου καταγράφουν αύξηση όσον αφορά το 2023 συγκριτικά με τους αντίστοιχους δύο περσινούς μήνες, τόσο σε επίπεδο αριθμού τροχαίων (θανατηφόρα, σοβαρά, ελαφρά) όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών και τραυματισθέντων (νεκροί, βαριά τραυματίες, ελαφρά τραυματίες).

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μάλιστα, με τα δημοφιλή κυκλαδονήσια τα οποία επιλέγουν έλληνες και ξένοι επισκέπτες για τις διακοπές τους κάθε χρόνο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σημειώθηκαν τα περισσότερα σοβαρά τροχαία,μετά την Περιφέρεια Αττικής, ενώ εκεί κατεγράφη και ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός βαριά τραυματιών ανά την επικράτεια.

Αύξηση 27,8% οδικών τροχαίων θανάτων τον Μάιο

«Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων κατά τους φετινούς θερινούς μήνες και μέχρι στιγμής ήταν και πάλι η υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η παραβίαση προτεραιότητας και η απόσπαση προσοχής του οδηγού με οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως όμως μέσω του κινητού τηλεφώνου. Αυτές αποτελούν και τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οπως και οι παραβάσεις του ΚΟΚ από τους πεζούς» αναφέρει στα «ΝΕΑ» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) επισημαίνουν: «Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αμείλικτα, με αύξηση 27,8% οδικών τροχαίων θανάτων και τραυματισμών τον μήνα Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι οι χρήστες των δρόμων είναι πιο χαλαροί και συχνά πιο απρόσεκτοι.

Η νυχτερινή διασκέδαση, τα μπάνια, η απόσπαση της προσοχής από «θορυβώδεις» παρέες του καλοκαιριού δεν συνηγορούν υπέρ της οδικής ασφάλειας.

Αδειες πόλεις όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες αλλά και προβληματικό επαρχιακό οδικό δίκτυο αποτελούν παράγοντες επικινδυνότητας.

Η μη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους είναι επίσης παράγοντας που δυσχεραίνει την κατάσταση, ειδικά μετά την περίοδο του κορωνοϊού που έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση των τροχαίων. Στο ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» αγωνιζόμαστε για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων με εκπαιδευτικά προγράμματα και την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκστρατειών, με πιο πρόσφατη την εκστρατεία «Enjoy Visiting Greece – Stay Safe on and off the Road», σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»».